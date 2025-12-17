Uno de los mejores juegos del año dejará de ser exclusivo de PS5 y llegará a las consolas de Nintendo muy pronto: ¿cuándo debutará Dispatch en Switch 2 y Switch?

El título fue aclamado por la crítica con un 89 en Metacritic

Uno de los juegos más aclamados de 2025 llegará a más consolas y dejará de ser exclusivo de PlayStation 5. Nos referimos a Dispatch, título de AdHoc Studio que tomó a la crítica y a los jugadores por sorpresa con su propuesta tan llamativa. En cuestión de semanas, Dispatch en Switch 2 y Switch también será una realidad.

El juego sobre superhéroes fue aclamado por los usuarios de la consola de Sony y recibió reseñas extremadamente positivas en plataformas como Steam, pues también debutó en PC. Gracias a esto, consiguió una calificación de 89 en Metacritic e, incluso, estuvo entre los nominados de The Game Awards 2025. Gracias a la eShop de Australia, sabemos que AdHoc Studio ya trabaja en un port de Dispatch para las consolas de Nintendo.

¿Qué es Dispatch y por qué fue tan popular?

AdHoc Studio describe Dispatch como un juego narrativo sobre superhéroes. Su jugabilidad mezcla elementos de las aventura narrativas clásicas —donde las decisiones son importantes— con minijuegos, sistemas de gestión y una estructura episódica. Narra la historia de Robert Robertson, también conocido como Mecha Man, un superhéroe caído.

Luego de perder sus poderes, Robertson empieza a trabajar en la Superhero Dispatch Network (SDN), donde se encarga de coordinar a un grupo de supervillanos reformados que hacen el bien. El título llamó la atención por su estilo visual animado y por su elenco de voces, conformado por actores como Aaron Paul, Jeffrey Wright, Laura Bailey y más.

El título sobre superhéroes causó sensación entre la crítica y los jugadores

La recepción de Dispatch fue muy positiva tanto por parte la crítica como de la comunidad de jugadores. En Steam, mantiene una valoración extremadamente positiva, con cientos de reseñas positivas. Todos coinciden en que el título destaca por su calidad narrativa, su humor, el desarrollo de sus personajes y su presentación visual.

Su éxito como juego narrativo se debe, en gran medida, a la presencia de elementos interactivos que llevan la experiencia más allá de los diálogos. Los jugadores deben hacerse cargo del sistema de gestión de héroes, lo que implica controlar recursos y elegir al equipo de personajes adecuados según la situación.

El título conquistó a los jugadores con su narrativa, personajes y estilo visual

Dispatch dejará de ser exclusivo de PS5, ¿cuándo debutará en Switch 2 y Switch?

Dispatch en Switch 2 y Switch se hará realidad en unas cuantas semanas. La eShop de Australia confirmó que el aclamado juego llegará a las consolas de Nintendo en 2026. El título brilló en The Game Awards 2025 con su nominación a Mejor debut independiente, por lo que su lanzamiento en más sistemas es una excelente noticia.

Los jugadores interesados en disfrutar Dispatch en las consolas híbridas deberán esperar a finales del próximo mes. El título estará disponible en la eShop de Switch 2 y Switch el 29 de enero. La preventa del título ya está disponible, al menos en regiones como Australia. AdHoc Studio ya considera hacer una temporada 2 del juego luego del rotundo éxito que tuvo en PS5 y PC.

Por ahora, no hay noticias sobre su posible lanzamiento en Xbox Series X|S, pero es probable que AdHoc Studio también prepare un port para las consolas de Microsoft.

Dispatch llegará a más plataformas a inicios de 2026

