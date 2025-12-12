“Nos han robado”: estudio de Kingdom Come: Deliverance 2 está inconforme con The Game Awards 2025 y los premios para Clair Obscur: Expedition 33 

Clair Obscur: Expedition 33 ganó el GOTY en The Game Awards 2025, pero no todos están contentos. Como cada año, la decisión para elegir el mejor juego generó un intenso debate en las redes sociales. En esta ocasión, incluso desarrolladores de otros juegos que compitieron en el evento dieron su opinión. Warhorse Studios expresó su descontento debido a que Kingdom Come: Deliverance 2 no ganó ningún premio.

La aclamada secuela estuvo nominada en varias categorías; sin embargo, el dominio del RPG de Sandfall Interactive fue absoluto. Clair Obscur: Expedition 33 le arrebató los 3 posibles premios que podía ganar durante el evento de Geoff Keighley, algo que no agradó a algunos de los miembros de Warhorse Studios, que se sintieron robados en la premiación.

Warhorse Studios afirma que le robaron los premios a Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 es considerado uno de los mejores juegos del año. La secuela refinó la ya ambiciosa experiencia de la entrega anterior, por lo que fue aclamada por los amantes del género. Debido a su excelente trabajo, el título de Warhorse Studios estuvo nominado en varias categorías de The Game Awards 2025.

El título compitió por Juego del año, Mejor narrativa y Mejor RPG. La sorpresa para el estudio es que no se llevó ninguno de los premios, pues todos los perdió ante Clair Obscur: Expedition 33, título que arrasó en el evento. Fans de Kingdom Come: Deliverance 2 consideran que fue algo injusto, por lo que protestaron en las redes sociales. Inesperadamente, Warhorse Studios se unió a las quejas.

La secuela está en las listas de mejores juegos del año, pero se fue sin premios en TGA 2025

Al parecer, la desarrolladora confiaba en que ganaría al menos uno de los premios a los que fue nominado por Kingdom Come: Deliverance 2. Tobias Stolz-Zwilling, director de comunicaciones de Warhorse Studios, hizo una publicación en X donde muestra una estatuilla de The Game Awards con un mensaje corto, pero contundente: “¡Oficialmente nos han robado!”.

Si bien no habló más sobre el tema, es evidente que se refiere a las derrotas de Kingdom Come: Deliverance 2 ante Clair Obscur: Expedition 33. Algunos jugadores apoyaron su punto de vista, mientras otros lo criticaron por no aceptar los resultados. Posteriormente, las redes sociales de la franquicia publicaron el icónico meme del perrito en llamas y reiteraron que “fue un error doble”, en referencia a los premios por Mejor narrativa y Mejor RPG.

Miembros de Warhorse Studios protestaron por los resultados

La postura del estudio generó opiniones encontradas

Una gran parte de la comunidad apoyó a Warhorse Studios y reconocieron el excelente trabajo que hicieron con Kingdom Come: Deliverance 2. Algunos fans de la secuela afirmaron que al menos se merecía ganar los premios a Mejor narrativa y Mejor RPG, pues Clair Obscur: Expedition 33 arrasó con el resto de las estatuillas, incluyendo la del GOTY.

Otros jugadores aseguraron que Kingdom Come: Deliverance 2 es excelente, pero creen que no es el tipo de juego que es reconocido en las grandes premiaciones de la industria, algo que lamentaron. También hay personas que criticaron la postura de Warhorse Studios, pues la ven como una falta de respeto al resto de la industria.

La elección del GOTY dio pie a un debate en las redes sociales

Varios usuarios de X anotaron que Clair Obscur: Expedition 33 es un excelente juego que se merece todos los premios que ganó. También señalaron que otros importantes creativos, como Hideo Kojima, se fueron sin galardones de The Game Awards 2025.

“Esto es poco profesional, inmaduro y una tremenda falta de respeto hacia tus colegas de la industria de los videojuegos, quienes con razón se esforzaron por sus premios y éxito”.

Para calmar un poco las aguas, Daniel Vávra, fundador de Warhorse Studios, hizo otra publicación donde bromea que hoy tomará un vuelo en Air France, en referencia a la nacionalidad de los desarrolladores de Sandfall Interactive.

