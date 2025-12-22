Microsoft desmiente un rumor sobre Xbox que preocupó a sus jugadores ya que ponía en riesgo el futuro de la compañía

Xbox tuvo un año lleno de retos debido a los cambios en su negocio. La situación se complicó aún más por ciertas decisiones de Microsoft, que se tradujeron en cientos de despidos, cierres de estudios y la cancelación de diversos juegos. Varios reportes aseguraron que los problemas para la división de juegos apenas iniciaban, pues las expectativas del gigante tecnológico eran enormes.

Diversas fuentes afirmaron que, luego de la adquisición de Activision Blizzard y Bethesda, Microsoft tenía expectativas financieras irreales para Xbox. Bloomberg reveló que Amy Hood, directora financiera de Microsoft, esperaba márgenes de 30% en toda la empresa, incluyendo Xbox. La meta es posible de lograr en otros negocios de la compañía, pero difícil de conseguir en el mercado de los videojuegos.

Esto generó preocupación entre los fanáticos de la marca, quienes temieron lo peor ante las presiones del departamento de finanzas. A meses de la publicación del reporte, Microsoft por fin habló al respecto y desmintió la información.

¿Microsoft tiene expectativas financieras irreales para Xbox?

El reporte de finales de octubre reveló que Microsoft esperaba 30% de margen de ganancias por parte de Xbox. Esto luego de haber invertido miles de millones de dólares en Xbox Game Pass y en la compra de importantes estudios. Expertos detallaron que era una meta irreal para un negocio de videojuegos, pues la cifra era bastante alta en comparación con los estándares de la industria.

Los promedios rondan entre 17% y 22%, así que Microsoft quería que Xbox duplicará prácticamente el margen de beneficios esperados. Para 2023, la división de juegos reportó un margen de 12%, así que el objetivo era irreal a ojos de muchos que conocen el negocio a profundidad. El gigante tecnológico no habló sobre este reporte durante meses, pero esto cambió hace algunos días.

El reporte generó preocupación respecto al futuro de Xbox

CNBC publicó este fin de semana una columna donde habla de todos los desafíos a los que se enfrentó Xbox a lo largo de 2025. En una sección, se habla de la decisión de Amy Hood de imponer márgenes de 30% en toda la empresa. Un portavoz de Microsoft reveló que la información es imprecisa.

Microsoft dijo a CNBC que siempre establece objetivos ambiciosos para las diversas áreas de sus negocios, pero que la cifra revelada por Bloomberg es incorrecta. Así pues, el gigante tecnológico en realidad no espera que Xbox tenga márgenes de ganancias de 30% a partir del próximo año. Esto es, hasta cierto punto, un alivio para los jugadores que estaban preocupados por el futuro de la marca.

Amy Hood, directora financiera de Microsoft

Un año complicado para Xbox

Los últimos 12 meses fueron todo un reto para Xbox a nivel de negocios e identidad de la marca. La compañía impulsó como nunca su estrategia multiplataforma, lo que cambió su imagen ante sus fans de hueso colorado. Esto también afectó las ventas de su hardware, que se fueron en picada mes con mes.

Por otro lado, Xbox pasó por un importante proceso de reestructuración luego de que Microsoft despidiera a 9000 empleados. Afectó a diversos equipos de Xbox, Bethesda y Activision Blizzard. Cerró estudios como The Initiative y canceló varios juegos, como Everwild, el regreso de Perfect Dark y diversos proyectos de terceros.

La marca se mantiene en pie pese a los desafíos de 2025

Bajo este panorama, la compañía se prepara para el lanzamiento de Xbox Magnus, su próximo hardware que —según reportes— combinará lo mejor del ecosistema de Xbox con el potencial de Windows. Esto significa que será un híbrido entre una consola y una PC. Por ahora, no hay detalles oficiales sobre su fecha de lanzamiento, precio ni de sus prestaciones.

Pese a todos los problemas, la marca logró expandir aún más su ecosistema, impulsar el crecimiento de sus servicios y acabar con su problema de contenido. Xbox ahora tiene lanzamientos de juegos importantes de forma consistente, lo que es una buena noticia para el futuro de Xbox Game Pass.

