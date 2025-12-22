One Piece: el arco de Elbaph ya tiene fecha de lanzamiento, ¿cuándo regresará el anime tras la pausa de Egghead?

La voz de un importante personaje de la serie cambió de nuevo en un capítulo reciente

Tras las importantes revelaciones de Egghead, Luffy y compañía se dirigen a Elbaph. El nuevo arco de One Piece sorprenderá a los fanáticos con una aventura vikinga que por fin tiene fecha de lanzamiento. Habrá una pausa importante de varios meses luego del arco con temática futurista y, cuando regrese, la serie abandonará el formato de emisión semanal.

El arco de Elbaph también llegará con otro cambio importante para el reparto de voces. La popular y extensa serie de Eiichirō Oda ha sufrido diversos ajustes a lo largo de los años, en gran medida motivados por el paso del tiempo y algunas polémicas. Ahora, uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la franquicia tiene una nueva voz.

¿Cuándo se estrenará el arco de Elbaph?

Los fans de One Piece tendrán que ser pacientes, pues el anime tendrá una extensa pausa tras el final de Egghead. El capítulo 1154 de la serie debutó este fin de semana, mientras que el episodio 1155 llegará el próximo 28 de diciembre. A partir de entonces, el arco de Elbaph tardará en estrenarse varios meses.

Como parte del evento Jump Festa 2026, Toei Animation reveló el primer trailer del arco de Elbaph, que llevará a Luffy y al resto de los Sombreros de Paja a la tierra de los vikingos. El avance muestra a los protagonistas con sus nuevos diseños y anticipa la aparición de uno de los personajes más importantes de esta parte de la historia, que conduce a la recta final del viaje de los piratas.

Luffy y compañía en el arco de Elbaph

Tal como se anunció a finales de octubre, One Piece hará una pausa de 3 meses. La serie estará inactiva de enero a marzo de 2026, para su regreso en abril con el inicio del arco de Elbaph. Los nuevos capítulos del anime empezarán a emitirse el 5 de abril en Crunchyroll. A partir de esa fecha, la serie tendrá un nuevo calendario de producción.

One Piece apostará por el modelo de temporadas al igual que el resto de la industria. Esto significa que tendrá menos episodios al año, pues abandonará los lanzamientos semanales. A partir de 2026, la serie tendrá un máximo de 26 capítulos nuevos al año. Abajo está el trailer del arco de Elbaph.

Un importante personaje de One Piece cambió de voz

A lo largo de los años, personajes como Franky, Dragon y Sabo han cambiado de voz por razones diferentes. Ahora, uno de los piratas más emblemáticos de toda la serie también tiene una nueva voz. Nos referimos a Gol D. Roger, el Rey de los piratas. El actor Masane Tsukayama dejó el papel para cederlo a Shunsuke Sakuya, quien le da vida a partir del capítulo 1153.

Tsukayama decidió abandonar el papel debido a su edad. Actualmente, tiene 81 años y le ha prestado su voz a Roger desde 2018, concretamente desde el capítulo 849. Sakuya ya formaba parte de la producción y ahora actuará como uno de los personajes más importantes de toda la franquicia. Será el tercer actor que le dará voz a Roger.

Originalmente, el personaje era interpretado por Chikao Otsuka, quien falleció en 2015. El actor participó hasta el episodio 589 de la serie antes de dejar el papel en manos de Tsukayama.

El Rey de los piratas tiene una nueva voz desde el capítulo 1153

