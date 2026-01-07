Microsoft podría despedir a más de 20 mil empleados por culpa de la IA: Xbox y otras áreas se verían afectados en los próximos días

Sería el cuarto año consecutivo en que la compañía norteamericana aplica un recorte de personal

Desde finales de 2025 surgieron rumores de un nuevo recorte de personal en Microsoft. La compañía tiene urgencia por potenciar su negocio de IA y esto implica que otras áreas sean sacrificadas en su base laboral. Sería el cuarto año consecutivo en que la empresa norteamericana aplica un recorte de personal. Lamentablemente, los reportes sugieren que Xbox está en la mira y se teme que haya despidos, cierres de estudios y cancelaciones de videojuegos.

Satya Nadella insiste en el negocio de IA de Microsoft

Reporte asegura que Microsoft despedirá a miles de trabajadores en las próximas semanas y Xbox se verá afectado

De acuerdo con un reporte del sitio especializado en inversiones, TipRanks, fuentes internas aseguraron que Microsoft despedirá a miles de trabajadores.

El recorte de personal se aplicaría a más tardar en la tercera semana de este mes, enero de 2026, y resultaría en despidos de entre 11,000 y 22,000 trabajadores. Se estima que Microsoft prescindirá de entre el 5 o 10% de su fuerza laboral.

¿La razón? No es otra más que el enfoque que tiene la compañía en su negocio de IA. La empresa liderada por Satya Nadella tiene urgencia para que ese sector levante cuanto antes pues se ha quedado corto en los últimos meses y los competidores están apretando el paso. Es por eso que para este año se proyecta una fuerte inversión de $80 MMDD.

Reportes previos señalan que hay incertidumbre por el futuro de la relación entre Microsoft y OpenAI ya que los resultados no han cumplido con las expectativas de inversionistas, ni del mercado.

Lamentablemente, se menciona que habría 3 sectores dentro de Microsoft que se verían muy afectados por los próximos despidos. Azure, su negocio de la nube; el equipo de ventas globales y Xbox, el negocio de gaming de la empresa.

La cancelación de Perfect Dark ha sido una de las consecuencias más lamentables de los despidos de Microsoft

El recorte de personal podría dar otro duro golpe a Microsoft Gaming y Xbox

El nombre de Xbox y Microsoft Gaming forma parte de este reciente rumor y en caso de que se confirme en los próximos días significaría otro duro golpe para el negocio de videojuegos.

Los despidos datan desde 2023, cuando el actual modelo de negocio de Xbox no dio los resultados esperados. En ese entonces, se despidió al 5% de la plantilla de Xbox causando afectaciones en The Coalition y el hoy extinto estudio de Halo, 343 Industries (vía Wccftech).

En 2024, Microsoft despidió a casi 2 mil trabajadores. Xbox se vio impactado y esto significó el fin de Arkane Austin y Tango Gameworks. Al año siguiente, 2025, un nuevo recorte de personal significó el cierre de The Initiative y la cancelación del reboot de Perfect Dark. Asimismo, Turn10 Studios, responsables de Forza Motorsport, vieron la merma de su fuerza laboral y hoy no se sabe si la franquicia seguirá viva en el futuro.

En cuanto al negocio de gaming de Microsoft, la compra de Call of Duty no representó la mina de oro que se esperaba tras la compra de Activision. La venta de consolas está por los suelos y Xbox Game Pass se estancó al grado de que su precio tuvo que subir de forma considerable. Recientemente, Microsoft negó los rumores sobre la meta de margen de ganancia del 30%, pero se sabe que la empresa no está satisfecha con los resultados de su negocio de videojuegos y las fuertes inversiones que realizó.

