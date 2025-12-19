Podrás jugar tus títulos favoritos de PlayStation en tu coche: Sony anuncia la llegada de PS Remote Play a vehículos seleccionados

Al igual que Xbox, PlayStation ha explorado oportunidades para extender su ecosistema de videojuegos más allá de las consolas. Sony acaba de hacer un anuncio importante al respecto, pues anunció que los usuarios de una línea de coches en específico podrán disfrutar sus juegos favoritos de PlayStation 5 y PlayStation 4 en el camino. Esto será posible gracias a la llegada de la función PS Remote Play a los vehículos AFEELA.

Por medio de un comunicado, Sony Honda Mobility y Sony Interactive Entertainment anunciaron que los dueños de uno de sus coches eléctricos podrán disfrutar su colección de títulos de forma remota. Con ello, buscan ofrecer una nueva experiencia de entretenimiento y expandir el alcance de PlayStation como marca.

La experiencia de PlayStation llegará a los coches AFEELA

Las compañías anunciaron que AFEELA será el primer coche en el mundo que tendrá acceso a PS Remote Play. Permitirá stremear juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 a una pantalla incorporada al vehículo. Esto implica que los usuarios podrán acceder a su colección de títulos de forma remota y controlar su consola desde la interfaz del coche.

Esto será posible gracias al sistema de entretenimiento que ofrecerá AFEELA. La experiencia promete una gran fidelidad visual y un sistema de audio premium, así que los jugadores no extrañarán la inmersión que tienen en sus salas de juego. La función se puede activar mientras el coche esté estacionado o un acompañante puede disfrutarla de camino a su destino.

El juego remoto de PlayStation llegará a los vehículos AFEELA

Para aprovechar esta función, los dueños del vehículo deberán tener una conexión de banda ancha de al menos 5 Mbps. Para que la experiencia de juego sea ininterrumpida, se recomienda una conexión estable de 15Mbps. Por supuesto, también deberán tener un control y un PS5 o PS4 en sus casas que funcione de manera remota.

Izumi Kawanishi, presidente y director de operaciones de Sony Honda Mobility, destacó que la integración de PS Remote Play forma parte de la filosofía detrás de AFEELA, que implica transformar los espacios en algo significativo para los usuarios.

“La introducción de PS Remote Play encarna la visión de AFEELA para la movilidad: transformar el espacio de viaje en uno cautivador y emotivo. Gracias a esta integración, elevamos la experiencia de viaje del cliente a un nivel de entretenimiento sin precedentes”.

La experiencia de Xbox también ya está disponible en coches

En septiembre de este año, Xbox hizo lo propio y extendió su ecosistema a vehículos seleccionados. Esto fue posible gracias a una nueva alianza con LG, que colaboró para hacer realidad la llegada de Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming a algunos coches.

Los servicios de Microsoft están disponibles en los vehículos que tienen la Plataforma de Contenido Automotriz (ACP) webOS de LG. Sólo es necesario conectarse a Internet para tener acceso a cientos de juegos por medio de una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Los usuarios también pueden disfrutar su colección de títulos comprados por medio de la nube.

Además de una suscripción activa y acceso a Internet, para jugar es necesario tener un control inalámbrico. Al igual que PlayStation en su reciente anuncio, Xbox destacó que esta iniciativa cumple con las normas de seguridad vial. La idea es que los usuarios aprovechen esta integración en momentos específicos, cuando no tengan las manos al volante.

El ecosistema de Xbox también ya forma parte de la industria automotriz

