Director de Clair Obscur: Expedition 33 habla sobre la polémica por el uso de IA: “todo en el juego es obra humana”

Clair Obscur: Expedition 33 está envuelto en una gran polémica luego de arrasar con los premios en The Game Awards 2025 y otros eventos. Sandfall Interactive reconoció que, durante el desarrollo del RPG, experimentó con inteligencia artificial. Debido a la opiniones encontradas que genera la tecnología, el juego recibió fuertes críticas por parte de un sector de la comunidad.

Incluso, los organizadores de los Indie Game Awards 2025 reaccionaron a la polémica. Decidieron quitarle a Clair Obscur: Expedition 33 sus nominaciones y premios en las categorías Juego debutante y Juego del año. Ante esto, Guillaume Brioche, director del estudio, habló sobre cómo se acercaron a la inteligencia artificial para conocer su potencial; sin embargo, dejó claro que todo en el RPG es “obra humana”.

Estudio de Clair Obscur: Expedition 33 responde a la polémica por el uso de inteligencia artificial

Luego de que Sandfall Interactive reconociera que experimentó con inteligencia artificial, surgió una campaña en contra de Clair Obscur: Expedition 33. Algunos jugadores afirmaron que el RPG no se merecía todos los premios que ganó debido al uso de dicha tecnología. También hubo personas que buscaron la forma de pedir un reembolso por el juego y, de esta forma, demostrar su inconformidad con el uso de IA en las industrias creativas.

Al mismo tiempo, Larian Studio confirmó el uso de inteligencia artificial en Divinity, su próximo juego. A pesar de que aclaró que todo el contenido del RPG será generado por humanos, hubo una reacción negativa bastante fuerte. La compañía tuvo que dar una explicación adicional para calmar las aguas y evitar que el escándalo creciera aún más.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con la youtuber Sushi, Guillaume Brioche explicó que Clair Obscur: Expedition 33 es un juego hecho por humanos. El estudio ve a la inteligencia artificial como una simple herramienta y no como el pilar de su proceso de desarrollo.

“Puedo decir que todo en el juego está hecho por humanos. Cuando la IA realmente comenzó a salir en 2022, ya habíamos empezado el juego. Era solo una herramienta nueva, la probamos y no nos gustó para nada. Se sentía incorrecto”.

¿Cómo se usó la inteligencia artificial en el desarrollo de Clair Obscur: Expedition 33?

El jefe de Sandfall Interactive aprovechó este contexto para aclarar también cuál es su relación con la inteligencia artificial. Guillaume Brioche aceptó que experimentaron con la tecnología, pero que los resultados no los convencieron. Por tal motivo, la ven como algo que puede ser un completo para el resto de herramientas de desarrollo.

El creativo recalcó que, al final, todo en el juego fue creado por humanos. Añadió que Sandfall Interactive continuará por este mismo camino, por lo que no usará inteligencia artificial generativa en sus desarrollos. Explicó que, en el caso de Clair Obscur: Expedition 33, recurrieron a la tecnología sólo como un marcador de posición para algunas texturas que, posteriormente, eliminaron.

“Originalmente la habíamos usado como marcador de posición para texturas que nos faltaban, pero la eliminamos en cuanto la encontramos. Pero sí, el arte conceptual, los actores de voz, todo está hecho por humanos.”

El estudio prometió que se mantendrá alejado de la inteligencia artificial

