Roblox permitirá rentar contenido cosmético en vez de comprarlo; jugadores critican el sistema: “nada nos pertenecerá”

Nos guste o no, el contenido cosmético y las microtransacciones ya son cosa de todos los días. Para millones de jugadores, personalizar su avatar es casi tan importante como la propia experiencia jugable. Roblox anunció una novedad que llevará el sistema de contenido cosmético más allá, pues ahora permitirá rentarlo en vez de comprarlo.

Roblox Corporation detalló algunas de las novedades que lanzará este año para su popular plataforma. Anunció un sistema que dejará a sus usuarios alquilar artículos cosméticos para sus avatares por 3, 7 y 14 días. En lugar de comprar los artículos por un precio elevado, podrán rentarlos por tarifas diferentes, según el tiempo que quieran conservarlos.

Una vez que el plazo venza, los jugadores perderán acceso al contenido, por lo que ya no podrán usarlo en sus avatares hasta que lo compren o lo renten de nuevo. Este sistema generó opiniones divididas: algunos jugadores se mostraron conformes con su modelo, mientras que otros lo criticaron por ser un abuso para el público objetivo de Roblox.

Usualmente, el contenido cosmético que se compra se asocia a una cuenta y está disponible de forma permanente. Por ello, muchos jugadores lo ven como una inversión a largo plazo y una forma de demostrar su pasión por un juego o franquicia en particular. Una vez adquirido, el jugador puede usar el contenido cuando quiera, en cualquier sesión y durante todo el tiempo que el juego o la plataforma sigan activos.

Roblox quiere cambiar esta regla con la introducción de contenido cosmético rentable. Por medio del blog oficial del juego, los desarrolladores revelaron las Opciones temporales, una novedad que llegará en los primeros meses de este año. Los creadores podrán ofrecer artículos cosméticos a un precio reducido, que los jugadores podrán usar durante 3, 7 o 14 días.

Por ejemplo, comprar un suéter de forma permanente cuesta 60 Robux, pero se podrá rentar durante 3 días por 30 Robux. La idea es que una mayor parte de la comunidad pueda personalizar a sus avatares sin la necesidad de gastar demasiado. Sin embargo, la desventaja del nuevo modelo es que todo el contenido se perderá una vez que concluya el plazo de alquiler.

Los desarrolladores planean experimentar con esta novedad durante los próximos meses. En caso de que funcione, la idea es implementarla a nivel general para incentivar el gasto y las opciones de personalización de los usuarios de Roblox. La cuestión es que el sistema ya generó polémica entre los jugadores.

“Las opciones temporales darán a más usuarios la oportunidad de probar artículos de avatar antes de comprar, y abrirán compras para usuarios más conscientes de los costos en todo el mundo. Empezaremos a probar con algunas categorías antes de ampliar a más más adelante este año”.

Nuevo sistema de alquiler de Roblox divide la opinión de la comunidad

Los jugadores no tardaron en responder a esta nueva propuesta de Roblox Corporation. Algunos usuarios hicieron una fuerte crítica a la compañía por usar la idea de alquiler como una “oportunidad”. Un fan arremetió contra el sistema bajo la lógica de que los artículos digitales “no se gastan” ni “ocupan espacio en una estantería”.

“La única razón para ofrecer un período de prueba de 3 días para un sombrero digital es normalizar la idea de que los usuarios no deberían poseer realmente nada de lo que pagan. Traen las peores partes del mercado inmobiliario del mundo real a un juego con estilo LEGO”.

El anuncio suma otra polémica al historial de la plataforma

Otros jugadores afirmaron que la única “oportunidad” es para Roblox y la cartera de sus ejecutivos. Con tono irónico, se burlaron de la propuesta, que consideran injusta y abusiva.

“Necesitamos encontrar una manera de monetizar los pixeles que nos faltaron el año pasado. Nos dimos cuenta de que aún no estábamos cobrando por tus párpados o por tu animación de caminar, y, francamente, eso era dinero dejado sobre la mesa. Llevaremos el modelo de servicio de suscripción a los pantalones virtuales. Nuestro objetivo es un futuro donde los usuarios no posean absolutamente nada”.

Por último, hay jugadores que se mostraron emocionados con la propuesta. Consideran que es una manera más económica de personalizar a todo su avatar para eventos especiales, como conciertos, sin la necesidad de gastarse la mayoría de sus Robux en una sola prenda.

