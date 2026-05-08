Sony no ha decidido cuándo lanzará el PS6 y su precio: Hiroki Totoki aseguró que siguen puntualmente la crisis de la RAM y demás piezas necesarias para fabricar la consola

El debut del nuevo hardware se combinaría con más aumentos en el precio de las memorias

La actual generación de PlayStation no terminó por arrancar debido a una serie de factores y la realidad es que estamos en la previa a la llegada del PS6. La próxima consola de Sony está en desarrollo, pero se encuentra en medio de un entorno complicado para definir sus líneas de producción, el precio y la fecha de lanzamiento.

La incertidumbre debido a la crisis de la RAM es el día a día del sector electrónico y el gaming no es la excepción. En el caso de la compañía japonesa, realizan un análisis profundo para determinar los mejores momentos para todo aquello relacionado con su próxima consola.

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Sony todavía no sabe cuándo lanzará el PS6 y cuánto costará

Durante la presentación de su reciente informe financiero, Sony actualizó detalles sobre la situación del PS6. Se espera que la próxima consola de la compañía japonesa debute el próximo año, pero no hay siquiera una ventana extraoficial.

Esto se debe, según Hiroki Totoki, director general de Sony (vía VGC), a que no han tomado una decisión sobre el lanzamiento de su siguiente consola y el precio que tendrá en el mercado.

Al respecto, el directivo señaló que en este momento la situación es complicada pues la lista de materiales necesarios para fabricar una consola aumenta de precio constantemente. Asimismo, el costo de fabricación pasa por la misma situación.

En ese sentido, Totoki advirtió que los precios de la RAM y otras piezas subirán en el año fiscal 2027, así que es algo que tomarán en cuenta para el PS6:

“Aún no hemos decidido en qué momento lanzaremos la nueva consola, ni a qué precio. Así que nos gustaría observar y seguir la situación de verdad. Dadas las circunstancias actuales, se espera que el precio de la memoria sea muy alto en el año fiscal 2027, porque seguirá habiendo escasez de suministro. Así que, bajo esa suposición, debemos pensar cuidadosamente qué haremos”.

Hiroki Totoki, director general de Sony

Hay temor por el precio del PlayStation 6

La industria de los videojuegos es cambiante, pero en años recientes se ha modificado más rápido que en anteriores generaciones. En el caso de las consolas, antes se pensaba que el límite de $600 USD era peligroso, pero ahora, y dadas las condiciones, dejo de ser así.

Estimaciones de analistas señalan que tanto el PS6 como Project Helix de Microsoft podrían alcanzar precios de $1000 dólares o más. Por un lado, está la crisis de la RAM, la inflación y los aranceles. Por el otro, los cambios en el modelo de negocio y el hecho de que las consolas no se venden tanto como en otras generaciones.

Los especialistas señalan que las compañías apostarían por precios altos a fin de alcanzar sus metas financieras y no entrar en un modelo de financiamiento para vender con pérdida. Sin embargo, esto convertiría este tipo de hardware en piezas para un sector de la población más pequeño en cuanto a ingresos. En ese caso, los jugadores de menores recursos optarían por seguir con sus actuales consolas, como PS5 y Xbox Series X|S, o pasar hacia los free-to-play en móviles o PC.

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