Sony se asocia con TCL y pone su negocio de televisores bajo control chino: nueva empresa conjunta será el futuro de BRAVIA

El fin de una era está muy cerca para el negocio de televisores de Sony. El gigante japonés vendió una parte importante de esta división a TCL, compañía china que se ha consolidado como uno de los principales competidores de la industria, gracias a su enorme cuota de mercado y precios accesibles.

Por medio de un comunicado, Sony y TCL anunciaron una alianza estratégica para formar una compañía conjunta. Su objetivo es redefinir el entretenimiento doméstico con nuevos televisores y productos de audio. La idea es conjuntar la tecnología y la calidad que caracteriza a Sony con el alcance y la cadena de suministro de TCL.

De esta forma, las empresas buscan dominar el sector con productos que sean punta de lanza y, que a la vez, sean accesibles para los consumidores. Este acuerdo llega después de varios años en los que Sony ha batallado para mantener su posición en el mercado de televisores, una situación que se ha visto seriamente impactada por la creciente presencia de grandes fabricantes chinos.

Sony y TCL hacen acuerdo histórico, ¿qué implica para el negocio de televisores de la compañía japonesa?

Sony y TCL llegaron a un acuerdo estratégico para fundar una nueva empresa conjunta. Se encargará de gestionar el negocio de entretenimiento doméstico de la compañía japonesa, que incluye lo relacionado con televisores y sistemas de audio. Como parte de este trato, TCL mantendrá una participación de 51% en la nueva empresa y Sony de 49%.

Las operaciones de la nueva compañía iniciarán en abril de 2027, luego de que diversos organismos reguladores le den luz verde al acuerdo. Se encargará de las operaciones mundiales del negocio, por lo que estará a cargo del desarrollo y diseño de nuevos productos, así como de su fabricación. También quedarán en sus manos las tareas de logística, ventas y atención a clientes.

El acuerdo entre Sony y TCL promete televisores de alta calidad a precios atractivos

De acuerdo con el comunicado, la empresa conjunta trabajará con las marcas “Sony” y “BRAVIA”. La meta es fabricar televisiones y sistemas de audio con la alta calidad que caracteriza a la compañía japonesa. Los productos también sacarán partido de la tecnología de TCL, así como de su presencia a nivel global, su rentabilidad y su cadena de suministro.

Kimio Maki, director representante, presidente y director ejecutivo de Sony Corporation, celebró el acuerdo con TCL. Considera que será un paso importante para darle aún más valor a los clientes que han apoyado su negocio de entretenimiento doméstico. Este acuerdo no involucra a otros negocios de Sony, como PlayStation.

“Nos complace haber llegado a este acuerdo con TCL para una colaboración estratégica. Al combinar la experiencia de ambas compañías, buscamos crear un nuevo valor para nuestros clientes en el sector del entretenimiento en el hogar, ofreciendo experiencias audiovisuales aún más cautivadoras a clientes de todo el mundo”.

Los altibajos de Sony en la industria de los televisores

Durante décadas, Sony fue uno de los nombres más respetados en la industria de los televisores, especialmente en Japón. La marca deslumbró con sus altas cuotas de calidad desde la época de Trinitron. Sin embargo, la realidad es que la compañía compite actualmente en un mercado saturado, donde Samsung, LG, Hisense y TCL compiten ferozmente.

El declive del negocio de Sony se ha acentuado en los últimos años. Cerró o vendió varias divisiones históricas enfocadas en la electrónica de consumo, y apenas logra sostener su presencia en el mercado de los smartphones. Su negocio de televisores, que durante años fue un pilar de su identidad, ha sufrido los mismos altibajos que el resto de su hardware de consumo, con excepción de PlayStation.

Sony perdió terreno frente a competidores asiáticos más agresivos. La compañía dejó de fabricar paneles LCD y OLED hace ya varios años, mientras que TCL siguió el camino opuesto: su capacidad de producción ha aumentado de forma drástica, y eso fue clave para la alianza estratégica, donde la marca BRAVIA se mantendrá como el gran pilar del negocio de televisores de Sony.

