PlayStation Plus perderá 8 juegos en febrero: Cult of the Lamb, varios RPG y más títulos tienen los días contados en el servicio de Sony

Sony ha apostado fuerte por el crecimiento de PlayStation Plus durante los últimos años. El servicio de suscripción inició 2026 con novedades muy atractivas; sin embargo, hay una mala noticia. La principal desventaja de estas plataformas es la rotación constante de contenido, lo que implica que ciertos juegos desaparecen de sus catálogos con el paso del tiempo.

Los usuarios de PlayStation Plus tienen sólo unas cuantas semanas más para disfrutar varios juegos con su suscripción. Sony confirmó que 8 títulos desaparecerán de su servicio durante febrero, así que hoy inicia la cuenta regresiva para descubrirlos y darles una oportunidad en PlayStation 5 antes de que sea tarde.

¿Qué juegos dejarán PlayStation Plus en febrero de 2026?

Sony confirmó los juegos que abandonarán el catálogo de PlayStation Plus el próximo 17 de febrero. La lista incluye títulos muy variados en género, tono y recepción. Entre ellos está Carto, una aventura de puzles desarrollada por Sunhead Games. Queda poco tiempo para disfrutar Cult of the Lamb, el exitoso roguelike de Massive Monster que mezcla acción con gestión de cultos.

También se despiden experiencias de mayor escala como New World: Aeternum, el MMO de Amazon Games que cerrará sus servidores en 2027. Rez Infinite, el título puzzle y rítmico de Enhance Games, es otro de los juegos que tiene los días contados en PlayStation Plus.

PlayStation Plus perderá 8 juegos a mediados de febrero

La lista continúa con SaGa Frontier Remastered, JRPG de Square Enix que modernizó su presentación para los fans del género, y Super Neptunia RPG, un spin-off con plataformas en 2D desarrollado por Artisan Studios y Compile Heart.

Por último, el catálogo perderá también The Ascent, el RPG de acción cyberpunk de Neon Giant que destacó por su ambientación, y WWE 2K25, la más reciente entrega del simulador de lucha libre de Visual Concepts. Abajo está la lista de los títulos que desaparecerán de PlayStation Plus a mediados de febrero.

Carto

Cult of the Lamb

New World Aeternum

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Super Neptunia RPG

The Ascent

WWE 2K25

¿Qué juegos llegaron al servicio de Sony en enero?

A pesar de que PlayStation Plus perderá atractivos juegos el próximo mes, el servicio también ha recibido novedades que vale mucho la pena probar. Los juegos Essential de enero ya están disponibles, así que los suscriptores pueden disfrutar Need for Speed Unbound (PS5), Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS5 y PS4) y Keeper (PS5 y PS4). Es importante recordar que estos títulos dejarán de estar disponibles el 2 de febrero.

Entre sus novedades de enero para los usuarios Extra y Premium destacan Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, Darkest Dungeon II y clásicos como Ridge Racer. Por ahora, no hay pistas ni filtraciones sobre los juegos que llegarán a PlayStation Plus durante febrero. Abajo están las novedades que recibió hoy el servicio.

El servicio de Sony sumó interesantes juegos a su catálogo este mes

Resident Evil Village (PS4, PS5)

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4, PS5)

A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

Darkest Dungeon II (PS4, PS5)

The Exit 8 (PS4, PS5)

Art of Rally (PS4, PS5)

A Little to the Left (PS4, PS5)

De acuerdo con estimaciones, PlayStation Plus ofreció cerca de $1500 USD en juegos a lo largo de 2025. Entre los títulos más destacados estuvieron Diablo IV, Alan Wake 2, Lies of P, Stray, Stardew Valley, The Stanley Parable: Ultra Deluxe, Neon White y Balatro. Por supuesto, los jugadores esperan que 2026 sea un año igual o más interesante en cuanto a títulos.

