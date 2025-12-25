Stardew Valley debutó por sorpresa en Nintendo Switch 2: ¿qué novedades incluye y cuánto cuesta el port?

ConcernedApe preparó una sorpresa para quienes ya tienen el juego en la anterior consola híbrida

Eric Barone, mejor conocido como ConcernedApe, cumple cada promesa que hace. Hace algunos días, anticipó que habría noticias importantes sobre la versión de Stardew Valley para Nintendo Switch 2. Los fanáticos del juego de simulación y gestión ya no deben esperar más, pues Stardew Valley debutó por sorpresa en Nintendo Switch 2, justo en Navidad.

El port para la consola híbrida se confirmó durante el Nintendo Direct de septiembre, donde el desarrollador adelantó algunas de las novedades de dicha versión. Hace un par de días, ConcernedApe afirmó que habría sorpresas muy pronto, luego de que Stardew Valley para Nintendo Switch 2 tardara un poco más de lo planeado en llegar.

¿Qué novedades incluye y cuánto cuesta Stardew Valley para Nintendo Switch 2?

Los fanáticos de Stardew Valley tuvieron que ser pacientes para el estreno del juego en Nintendo Switch 2. La buena noticia es que la espera por fin acabó y lo hizo justo para recibir la Navidad. De manera sorpresiva, ConcernedApe lanzó el port para la consola esta mañana. El título ya está disponible en la eShop a cambio de $14.99 USD.

Este lanzamiento no se trata de un simple port del juego original, pues el desarrollador aprovechó la ocasión para sumar algunas novedades muy interesan. La más destacada es la incorporación del modo multijugador local, que ofrece partidas para hasta 4 jugadores en pantalla dividida.

Ahora, los jugadores pueden colaborar en la construcción de una granja, intercambiar recursos y fortalecer vínculos tanto con los habitantes del pueblo como entre ellos mismos.

El título debutó por sorpresa en Switch 2 y llegó cargado de novedades

Además, se añadió la opción de ajustar el margen de beneficio en la venta de productos, lo que ofrece un reto adicional para quienes buscan una experiencia más exigente. Stardew Valley para Nintendo Switch 2 tiene soporte para los controles tipo mouse, lo que brinda una mayor facilidad al momento de organizar el inventario o colocar muebles.

Gracias a la función Game Share, los jugadores sólo necesitarán una copia del título para invitar a 3 amigos adicionales a disfrutar la vida en el simulador, incluso si ellos no poseen el título.

¿El juego tiene actualización gratuita para la nueva consola de Nintendo?

Los jugadores que ya poseen la versión para Nintendo Switch no tendrán que comprar el título nuevamente para disfrutar las novedades en Switch 2. ConcernedApe también lanzó esta mañana el “Paquete de Mejora”, que está disponible gratis para todos los que ya tengan Stardew Valley en su colección.

Para obtener las mejoras y los añadidos, basta con actualizar el juego en la actual consola de Nintendo. El proceso se puede completar gratis y de forma sencilla desde la eShop de Switch 2. De esta forma, ConcernedApe consiente una vez más a su comunidad y mantiene su filosofía de desarrollo.

