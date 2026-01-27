¿Steam en problemas? Valve enfrentará demanda millonaria por “manipular el mercado” y “aprovecharse de los jugadores”

Valve y Steam siguen bajo la lupa de las autoridades de Reino Unido. La compañía es acusada de usar su poder en la industria para “manipular el mercado” y “aprovecharse de los jugadores” que usan su popular plataforma para PC. A mediados de 2024, Valve recibió una demanda por parte de Parent Zone, una organización que busca mejorar la seguridad de los entornos digitales.

Vicki Shotbolt, directora ejecutiva del organismo, señaló a Valve por violar la ley de competencia de Reino Unido, y afectar negativamente a los consumidores y a otras compañías del sector. El conflicto sigue activo, pues las autoridades negaron a la petición de Valve para desestimar el caso. Si lo pierde, la compañía de Gabe Newell tendrá que pagar más de $900 millones de dólares por daños.

La demanda de $900 MDD contra Valve y Steam

Vicki Shotbolt presentó una demanda colectiva contra Valve —a nombre de 14 millones de usuarios de Steam— ante el Tribunal de Apelación de la Competencia, en Londres. La activista de derechos digitales exigió que la empresa pague una suma millonaria en reembolsos, pues supuestamente manipuló el mercado para aprovecharse de los jugadores y desarrolladores.

La demandante acusa a Valve de obligar a los editores de juegos a firmar acuerdos de paridad de precios, lo que impide que las compañías ofrezcan precios más atractivos en otras plataformas. Shotbolt considera que esto daña a la competencia y, a la vez, perjudica a los jugadores de PC.

El conflicto que involucra a Steam inició en julio de 2024

Asimismo, Shotbolt acusó a Valve de exigir comisiones de 30% a los desarrolladores, una cifra superior a la que manejan Epic Games y otras tiendas digitales. Por si fuera poco, sostiene que Valve ata a los usuarios de Steam a su propia plataforma, limitando la competencia y las opciones de los consumidores.

Shotbolt también afirman que los usuarios que quieren comprar contenido adicional, están obligados a hacerlo a través de Steam. Desde su perspectiva, esto es una práctica de “vinculación forzada” que impide el uso de otras tiendas. La activista exige que Valve pague más de $900 millones de dólares en daños.

La compañía tendrá que afrontar las acusaciones en la corte

El Tribunal de Apelaciones de Competencia de Londres concluyó que el caso cumple con los requisitos necesarios para tramitarse como una demanda colectiva. Los encargados del caso emitieron una Collective Proceedings Order (CPO), la orden judicial que autoriza formalmente este tipo de procedimientos.

Lo anterior significa que la demanda no será un reclamo individual, sino un caso que representa a los millones de usuarios afectados de Steam. El tribunal reconoció que las acusaciones planteadas están fundamentadas, por lo que serán tomadas en cuenta en el caso.

La demanda contra Valve pone a Steam bajo la lupa de las autoridades

Falta que las autoridades decidan cómo los usuarios afectados participarán en el conflicto. La primera opción es que cada uno se sume a la demanda de forma voluntaria o que todas las personas afectadas se incluyan de forma automática en el caso. De esto dependerá qué tan grande será el conflicto en contra de la compañía.

Valve intentó desestimar la demanda de Shotbolt; sin embargo, ahora deberá afrontar las acusaciones en la corte. La compañía también hizo lo posible para que el tribunal rechazará la solicitud de la demanda colectiva. Argumentó que los demandantes no han comprobado el supuesto daño a los usuarios, pero sus objeciones no dieron resultado.

