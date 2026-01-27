WhatsApp, Instagram y Facebook tendrán nuevas suscripciones de pago con funciones exclusivas, ¿qué ofrecerá Meta a los usuarios de sus redes sociales?

WhatsApp, Instagram y Facebook tendrán nuevas suscripciones de pago con funciones exclusivas, ¿qué ofrecerá Meta a los usuarios de sus redes sociales?

La compañía potenciará las funciones de inteligencia artificial en sus plataformas

Por Daniel Laguna el 27 de enero de 2026

Meta quiere impulsar las ganancias que generan sus redes sociales y, a la vez, ofrecer novedades atractivas a sus usuarios. Para ello, lanzará nuevas suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook. Mejorará sus plataformas con añadidos potenciados por la inteligencia artificial y con diversas funciones que muchos personas han pedido durante años.

Las suscripciones serán premium, por lo que será necesario hacer un pago mensual para acceder a las sorpresas que Meta está preparando. La compañía planea ofrecer herramientas para mejorar la productividad e incentivar la creatividad de los usuarios. A la vez, ampliará el apartado de inteligencia artificial de WhatsApp, Instagram y Facebook.

WhatsApp, Instagram y Facebook tendrán nuevas suscripciones premium

Las suscripciones de pago en las redes sociales no son algo nuevo. Diversas plataformas ofrecen beneficios adicionales a sus usuarios a cambio de una cuota mensual. Meta quiere explorar aún más este modelo de negocios en WhatsApp, Instagram y Facebook, así que también implementará nuevas suscripciones premium.

El objetivo de la compañía es maximizar sus ganancias y ofrecer funciones exclusivas en sus aplicaciones. Las nuevas suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook aún no tienen fecha de lanzamiento, pero estarán disponibles en los próximos meses. Llegarán con funciones especiales, sin afectar la experiencia gratuita a la que millones de usuarios acceden diariamente.

Meta planea experimentar con funciones nuevas y paquetes de suscripción. Antes de establecer un modelo de negocios definitivo, escuchará la retroalimentación de sus usuarios para ofrecer la mejor oferta posible. Debido a que el proyecto sigue en fase de planeación, los precios de las suscripciones aún son un misterio.

Servicios como Snapchat+, que también ofrecen funciones exclusivas, se ofrece por $3.99 USD al mes. Se especula que WhatsApp, Instagram y Facebook podrían apostar por un precio similar o por una suscripción que englobe las funciones exclusivas para cada plataforma. Por ahora, Meta no ha revelado detalles del costo oficial.

¿Qué ofrecerá Meta a los usuarios que paguen?

Meta confirmó que sus suscripciones premium a WhatsApp, Instagram y Facebook incluirán un conjunto de funciones exclusivas diferentes. Algunas de ellas estarán potenciadas por Manus, un agente de inteligencia artificial. De acuerdo con reportes, integrará un acceso directo a la IA en plataformas como Instagram.

Cuando las suscripciones estén disponibles, los usuarios de dicha red social podrán ver una historia sin que el autor lo sepa y tendrán acceso a las listas de audiencia ilimitadas. Los usuarios que paguen también podrán ver una lista de personas que siguen, pero que no los siguen a ellos.

Meta trabaja en diversas funciones exclusivas y de pago para sus plataformas

Actualmente, las novedades planeadas para WhatsApp y Facebook son un misterio. Sin embargo, se sabe que Meta también expandirá el alcance de la generación de videos Vibes con inteligencia artificial. Los suscriptores podrán crear y remezclar más videos cada mes si pagan la cuota mensual.

Por último, Meta confirmó que las nuevas suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook serán independientes a Meta Verified, que está pensado para empresas y creadores de contenido. Se espera que la compañía detalle las novedades oficiales y los precios de su nuevo plan de negocios próximamente.

