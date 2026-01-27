WhatsApp, Instagram y Facebook tendrán nuevas suscripciones de pago con funciones exclusivas, ¿qué ofrecerá Meta a los usuarios de sus redes sociales?

Meta quiere impulsar las ganancias que generan sus redes sociales y, a la vez, ofrecer novedades atractivas a sus usuarios. Para ello, lanzará nuevas suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook. Mejorará sus plataformas con añadidos potenciados por la inteligencia artificial y con diversas funciones que muchos personas han pedido durante años.

Las suscripciones serán premium, por lo que será necesario hacer un pago mensual para acceder a las sorpresas que Meta está preparando. La compañía planea ofrecer herramientas para mejorar la productividad e incentivar la creatividad de los usuarios. A la vez, ampliará el apartado de inteligencia artificial de WhatsApp, Instagram y Facebook.

WhatsApp, Instagram y Facebook tendrán nuevas suscripciones premium

Las suscripciones de pago en las redes sociales no son algo nuevo. Diversas plataformas ofrecen beneficios adicionales a sus usuarios a cambio de una cuota mensual. Meta quiere explorar aún más este modelo de negocios en WhatsApp, Instagram y Facebook, así que también implementará nuevas suscripciones premium.

El objetivo de la compañía es maximizar sus ganancias y ofrecer funciones exclusivas en sus aplicaciones. Las nuevas suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook aún no tienen fecha de lanzamiento, pero estarán disponibles en los próximos meses. Llegarán con funciones especiales, sin afectar la experiencia gratuita a la que millones de usuarios acceden diariamente.

Meta planea experimentar con funciones nuevas y paquetes de suscripción. Antes de establecer un modelo de negocios definitivo, escuchará la retroalimentación de sus usuarios para ofrecer la mejor oferta posible. Debido a que el proyecto sigue en fase de planeación, los precios de las suscripciones aún son un misterio.

Servicios como Snapchat+, que también ofrecen funciones exclusivas, se ofrece por $3.99 USD al mes. Se especula que WhatsApp, Instagram y Facebook podrían apostar por un precio similar o por una suscripción que englobe las funciones exclusivas para cada plataforma. Por ahora, Meta no ha revelado detalles del costo oficial.

¿Qué ofrecerá Meta a los usuarios que paguen?

Meta confirmó que sus suscripciones premium a WhatsApp, Instagram y Facebook incluirán un conjunto de funciones exclusivas diferentes. Algunas de ellas estarán potenciadas por Manus, un agente de inteligencia artificial. De acuerdo con reportes, integrará un acceso directo a la IA en plataformas como Instagram.

Cuando las suscripciones estén disponibles, los usuarios de dicha red social podrán ver una historia sin que el autor lo sepa y tendrán acceso a las listas de audiencia ilimitadas. Los usuarios que paguen también podrán ver una lista de personas que siguen, pero que no los siguen a ellos.

Meta trabaja en diversas funciones exclusivas y de pago para sus plataformas

Actualmente, las novedades planeadas para WhatsApp y Facebook son un misterio. Sin embargo, se sabe que Meta también expandirá el alcance de la generación de videos Vibes con inteligencia artificial. Los suscriptores podrán crear y remezclar más videos cada mes si pagan la cuota mensual.

Por último, Meta confirmó que las nuevas suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook serán independientes a Meta Verified, que está pensado para empresas y creadores de contenido. Se espera que la compañía detalle las novedades oficiales y los precios de su nuevo plan de negocios próximamente.

