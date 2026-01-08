The Witcher, la serie de Netflix, acabará en 2026, ¿de qué tratará la última temporada con Liam Hemsworth?

El paso de The Witcher por la televisión ha sido accidentado. Las primeras temporadas de la serie de Netflix fueron un éxito con Henry Cavill. Sin embargo, la franquicia tropezó luego de varias decisiones creativas de Lauren Schmidt Hissrich —la showrunner de la producción—, el cambio de protagonista y diversos spin-offs que no cumplieron con las expectativas.

Pese a ello, la serie principal continuó con una temporada 4 que recibió críticas mixtas. Netflix se prepara para dar cierre a la historia de Geralt de Rivia en la televisión, pues ya confirmó que la temporada 5 llegará este año como el final definitivo de la historia. La compañía compartió la sinopsis de los últimos capítulos, mientras que Schmidt Hissrich detalló parte del proceso creativo para el fin de la producción.

¿De qué tratará y cuándo debutará la última temporada de The Witcher?

La respuesta de los fanáticos a la temporada 4 fue la esperada luego de que Henry Cavill decidiera abandonar la producción. Liam Hemsworth tomó el papel de Geralt de Rivia, lo que generó una oleada de inconformidad. A pesar de que muchos fans quedaron satisfechos con los resultados, la temporada 4 debutó con una caída de visualización de aproximadamente 50%.

Además del cambio de protagonista, hubo menos interés por la serie debido a las libertades creativas que tomó Lauren Schmidt Hissrich al adaptar la obra del escritor Andrzej Sapkowski, creador de la saga. Luego de recepción mixta de los últimos capítulos y Las Ratas: Una historia de The Witcher —el último spin-off—, Netflix concluirá la serie principal con la temporada 5.

Anya Chalotra, Freya Allan y Liam Hemsworth en The Witcher

La última temporada definirá el destino de Ciri, por lo que Geralt y Yennefer harán lo posible para salvarla. Después de ser separados por la guerra que azota el Continente, cada uno tiene sus propias aventuras, pero comparten el mismo objetivo: volverse a reunir tras superar los peligros. La temporada 5 aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero es un hecho que llegará a Netflix en 2026. Abajo está su sinopsis.

“El fin de los tiempos se acerca: fuerzas oscuras se están alineando por todo el Continente con planes siniestros contra Ciri. Incluso si Geralt y Yennefer logran salvar a su hija y cumplir su último deseo de reunirse como familia, tendrán que enfrentarse a obstáculos —y a enemigos— como nunca antes”.

Lauren Schmidt Hissrich cree que el final de The Witcher sorprenderá

La showrunner de The Witcher ha recibido infinidad de críticas por la forma en que se acercó y adaptó la franquicia. Las dudas sobre el futuro de la producción aumentaron con la llegada de Liam Hemsworth; sin embargo, Lauren Schmidt Hissrich está convencida de que The Witcher tendrá un buen cierre.

Hace algunos meses, la creativa explicó que la cuarta y la quinta temporadas se concibieron como una sola historia. Los guionistas decidieron dividir el tramo final del relato, que se centrará en un “viaje familiar para volver a estar juntos”. Cada uno de los escritores tomó pasajes y detalles de los libros de Andrzej Sapkowski para aportar variedad y matices al cierre de la historia.

La serie de Netflix concluirá en 2026

Desde la perspectiva de Schmidt, el cambio de protagonista fue una oportunidad para reinvetar la serie y darle aire fresco rumbo a su final. Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey y Laurence Fishburne serán algunos de los actores que volverán en la quinta temporada.

“Vengan, estén dispuestos a sorprenderse, estén dispuestos a aceptar que las cosas se ven diferentes y tengan la certeza de que la esencia de lo que aman sigue ahí. También tenemos esta increíble oportunidad, a mitad de la serie, de relanzarla, de decir: ‘Las cosas son diferentes, estamos empezando con fuerza, y es más grande y mejor que nunca'”.

