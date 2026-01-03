¿The Witcher: Wild Hunt recibirá nuevo contenido en 2026? Reportes afirman que CD Projekt RED trabaja en una expansión secreta para su aclamado RPG

CD Projekt RED trabaja en The Witcher IV y otros importantes proyectos para definir el futuro de su franquicia. De acuerdo con algunos reportes, el estudio polaco revisitará primero The Witcher: Wild Hunt antes de darle la batuta a Ciri como la nueva protagonista de la saga. Esto por medio de una nueva expansión para la aclamada aventura de Geralt de Rivia.

Desde finales del año pasado, circulan rumores sobre el lanzamiento de más contenido para The Witcher: Wild Hunt. La idea no es descabellada, pues revitalizaría el interés por la saga y una nueva expansión podría servir de puente para The Witcher IV. Si bien CD Projekt RED no ha confirmado los reportes, cada vez hay más fuentes confiables que se hacen eco de la información.

¿The Witcher: Wild Hunt tendrá una nueva expansión este año?

La buena fama de CD Projekt RED se debe en gran medida a The Witcher: Wild Hunt, RPG que hizo historia en todos los sentidos. Hearts of Stone y Blood and Wine expandieron el alcance del juego hasta convertirlo en uno de los títulos del género más ambiciosos y completos de la década pasada. Por supuesto, los reportes de una nueva expansión generan muchas expectativas entre los fanáticos de la serie.

La información al respecto se remonta al verano del año pasado, cuando el analista Borys Nieśpielak aseguró que CD Projekt RED preparaba nuevo contenido para The Witcher: Wild Hunt. Afirmó que la expansión secreta estaba en manos de Fool’s Theory, estudio que trabaja en el remake de la entrega original de The Witcher.

CD Projekt RED podría expandir aún más la aventura de Geralt de Rivia

En un reporte reciente, Nieśpielak reafirmó su postura y explicó que el último informe financiero del estudio da una pista al respecto. En él, Piotr Nielubowicz, director financiero de CD Projekt RED, habla de un nuevo contenido que fue insinuado en llamadas e informes recientes, y añade que es probable que se lance este año.

Por su lado, Michał Nowakowski, codirector del estudio, habló sobre un proyecto no revelado de Fool’s Theory durante una conferencia con inversionistas. Esto sugiere que el reporte inicial podría ser cierto y que la expansión secreta para The Witcher: Wild Hunt podría estar en manos de dicho estudio.

La última pista proviene del analista Mateusz Chrzanowski, quien afirmó que la expansión será de pago y que se lanzará en mayo de 2026. Por ahora, CD Projekt RED no ha confirmado la existencia del contenido, así que tendremos que esperar algunos meses para saber si es real o un simple rumor.

El rumoreado contenido llegaría en la primera mitad del año

¿Qué viene en camino para el futuro de The Witcher?

CD Projekt RED prepara una nueva trilogía de la saga que iniciará con The Witcher IV. El estudio explicó que el desarrollo de la cuarta entrega ha demorado más de lo esperado; sin embargo, las secuelas llegarán más rápido debido a las mejoras y al aprendizaje en Unreal Engine 5. Su meta es completar la trilogía en un plazo de 6 años.

La compañía también hará un remake del primer The Witcher, que debutó en 2007. Será desarrollado por Fool’s Theory, equipo con varios veteranos de la saga. CD Projekt RED se encargará de la supervisión del proyecto para garantizar que cumpla con las expectativas. Se espera que la jugabilidad se nutra de The Witcher: Wild Hunt y de las novedades que se incorporarán en The Witcher IV.

“Colaborar con Fool’s Theory en el proyecto es igual de emocionante, ya que algunas de las personas de ahí han estado involucradas anteriormente en los juegos de The Witcher. Conocen bien el material de origen, saben cuánto han estado esperando los jugadores para que esto suceda, y saben cómo crear juegos increíbles y ambiciosos”.

El futuro de la franquicia está garantizado a largo plazo con la nueva trilogía

