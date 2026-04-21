Toei, la compañía de Dragon Ball, One Piece y más animes icónicos, lanza su propia división de videojuegos y pronto anunciará su primer proyecto

La compañía matriz de Toei Animation incursionará en el gaming en un intento de expandir su presencia en mercados globales

Si algo nos enseñaron las olas recientes de despidos masivos y cierre de estudios, es que la industria de los videojuegos no es apta para los débiles de corazón. Pero incluso con la incertidumbre que se cierne sobre el sector en la actualidad, Toei Company, una de las principales compañías de entretenimiento en Japón, probará suerte con su propia división de gaming.

La compañía matriz de Toei Animation es la responsable de franquicias tan importantes como Super Sentai y Kamen Rider, así como animes de la fama de Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco y One Piece. Con más de 70 años de historia sobre su espalda, ya está lista para dar el salto al mundo de los videojuegos.

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Toei Company incursionará en el gaming con proyectos originales

A principios de esta semana, Toei Company anunció sus planes de incursionar en la industria del gaming con su propia división dedicada a videojuegos. Esa filial será conocida apropiadamente como Toei Games y tendrá como objetivo crear títulos para PC y consolas que aprovechen las nuevas tecnologías.

Al considerar el amplio abanico de propiedades intelectuales que tiene la compañía japonesa en su cinturón, es lógico pensar en que se enfocará en crear videojuegos de sus franquicias más famosas; sin embargo, este nuevo equipo trabajará en proyectos totalmente originales.

“Toei Games aspira a crear propiedades intelectuales completamente nuevas desde 0, en lugar de simplemente utilizar las ya existentes. Aprovecharemos la tecnología y la experiencia que desarrollamos en la producción de vídeo para nuestro negocio de videojuegos”, se lee en el comunicado.

El gigante especializado en anime lanza Toei Games, su nueva división de videojuegos

La compañía detrás de Dragon Ball y One Piece afirma que la meta es ofrecer “la experiencia de entretenimiento única de Toei a jugadores de todo el mundo”.

Como parte de este anuncio, el gigante del entretenimiento compartió el primer vistazo al logotipo oficial de su división de videojuegos. Podemos observar que se trata de una versión pixelada de su icónica secuencia de apertura que se utiliza en las producciones audiovisuales de la empresa desde 1958. Este trabajo fue obra del estudio Kairosoft Inc.

¿Cuándo se revelará el primer juego de Toei Company?

Esta iniciativa forma parte de la estrategia denominada “Toei New Wave 2023”, cuyo objetivo principal es expandir el alcance de la organización japonesa en los mercados internacionales. Además, el anuncio coincide con la celebración del 75.° aniversario de la compañía.

De acuerdo con el comunicado, Toei Games tiene la intención de lanzar juegos para PC (vía Steam) a partir de 2026, y posteriormente incursionar en el mercado de consolas con estrenos para Nintendo Switch, Xbox y PlayStation.

Ahora, llegó el momento de responder la pregunta del millón: ¿cuál será el primer videojuego de la compañía? Como se dijo previamente, los fanáticos no deben esperar que se trate de una producción inspirada en One Piece o Dragon Ball; sin embargo, muy pronto obtendremos una respuesta clara.

Según el anuncio, el primer videojuego desarrollado por Toei Games se dejará ver el próximo 24 de abril de 2026. Se desconoce la escala y el enfoque del proyecto, pero es probable que la demostración oficial aborde esas y otras interrogantes.

Al menos por ahora, Toei Games no hará juegos de Dragon Ball u otras licencias de la compañía

La revelación de esta iniciativa tuvo lugar poco después de las celebraciones del Dragon Ball Battle Hour 2026, donde se compartieron adelantos de los juegos de la franquicia. Allí, se reveló la fecha de lanzamiento del nuevo DLC de Dragon Ball FighterZ y se confirmó la lista de novedades que llegarán a Sparking! ZERO durante este verano. En el evento también vimos el primer adelanto de Xenoverse 3, la nueva entrega de la serie.

Pero cuéntanos, ¿qué esperas de esta iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios.

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