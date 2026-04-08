Tomb Raider: Legacy of Atlantis se retrasará hasta 2027, revela fuente confiable

La reimaginación del primer juego de la franquicia tiene ventana de lanzamiento para este año, pero no hay avances al respecto

Este año, la saga Tomb Raider celebra su 30. ° aniversario y la expectativa es que lo haga con, cuando menos, un lanzamiento importante. Durante The Game Awards 2025 se reveló que Crystal Dynamics trabaja en 2 proyectos y uno de ellos, originalmente, saldrá en los próximos meses. Hablamos de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, reimaginación del primer juego de la franquicia a cargo del estudio Flying Wild Hog. Sin embargo, los planes podrían cambiar pronto pues una fuente confiable asegura que este título se retrasará hasta 2027.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis está programado para debutar este año, pero…

Advierten del posible retraso de Tomb Raider: Legacy of Atlantis

De acuerdo con una publicación de los responsables de la cuenta de X, Society of Raiders, Tomb Raider: Legacy of Atlantis no debutará este año como se planeó y se lanzará en febrero de 2027.

La cuenta señala que no puede compartir el origen de esta información por “razones obvias” y la considera como “rumor”. Sin embargo, se trata de una fuente con un récord positivo de rumores que se hicieron realidad y filtraciones confirmadas, por lo que hay expectativa por el anuncio de un posible retraso.

Cabe señalar que Society of Raiders informó antes que nadie sobre la existencia de un “remake” del primer juego de Tomb Raider. Luego, en diciembre de 2025, Crystal Dynamics confirmó la entrega Tomb Raider: Legacy of Atlantis que no solo cumple como remake, sino como una nueva imaginación del juego que debutó en 1996 para PlayStation.

❗️We get why the lack of a source can be a bit annoying, but we can’t share it for obvious reasons. That’s why it’s marked as a rumor and not a fact. It’s up to you believe it or not, just keep things kind and respectful. — Society of Raiders (@RaidersSociety) April 6, 2026

¿El remake del primer juego de Lara Croft se retrasará?

Oficialmente, Crystal Dynamics anunció el año pasado que sus planes de lanzamiento son: Tomb Raider: Legacy of Atlantis en algún momento de 2026 y Tomb Raider: Catalyst en algún momento de 2027.

Sin embargo, hay detalles a considerar. Primero, en la actualidad ninguna fecha de lanzamiento puede darse por segura debido al entorno adverso que enfrenta la industria de los videojuegos. Hasta los AAA de compañías enormes cambian sus fechas de estreno debido a situaciones internas.

Por otra parte, Crystal Dynamics ha sufrido una serie de despidos en los últimos meses y hay incertidumbre sobre lo que sucederá con la compañía. La empresa asegura que todo lo relacionado con Tomb Raider está seguro y sus procesos de desarrollo avanzan sin problema.

Un factor a considerar es el estado actual de la industria y el lanzamiento de un título muy importante. Hoy, las ventas son cuestión de vida o muerte para editores y estudios, no cumplir con las expectativas puede ser terrible para un equipo de desarrollo. En años recientes, se hizo común el cierre de estudio, los despidos y cancelaciones.

A la par, está el lanzamiento de GTA VI el próximo 19 de noviembre. Se sabe que muchos juegos importantes quieren evitar la temporada de fiestas pues el hype que existe por el juego de Rockstar Games es impresionante. De ahí que se considere la primera mitad de 2026 como el mejor periodo para un lanzamiento. En dado caso, y de acuerdo con el rumor, Tomb Raider: Legacy of Atlantis optaría por febrero de 2027 a fin de encontrarse en el camino con el nuevo GTA.

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