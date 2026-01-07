Baldur’s Gate 3 inspiró el final de Stranger Things: hermanos Duffer revelan la influencia de D&D en la batalla final contra Vecna

EL RPG de Larian Studios formó parte del proceso creativo de los showrunners de la serie

Debido a su fuerte inspiración en la cultura pop y sus vibras ochenteras, Stranger Things tiene diversos elementos tomados de Dungeons & Dragons (D&D) y los videojuegos. Matt y Ross Duffer —creadores de la serie— reconocieron que uno de los RPG más importantes de los últimos años fue clave para desarrollar la batalla final entre Eleven y compañía contra Vecna.

Durante una entrevista reciente, los creativos confirmaron que Baldur’s Gate 3 inspiró el final de Stranger Things. El título de Larian Studios, y GOTY de 2023, también forma parte del universo de D&D. Casualmente, uno de los creativos detrás de la serie de Netflix estaba disfrutando el RPG cuando planeaban el cierre de la exitosa producción.

¿Cómo inspiró Baldur’s Gate 3 el final de Stranger Things?

La influencia de Dungeons & Dragons en Stranger Things va mucho más allá de las escenas donde los personajes disfrutan partidas del juego. La estructura narrativa de la serie y el rol de los protagonistas está basado en el universo de D&D. Además, el Dermagorgon, el Azotamentes y Vecna también tienen una relación directa con la franquicia en la que se basa Baldur’s Gate 3.

En declaraciones para Variety, los hermanos Duffer hablaron sobre su proceso creativo en la planeación del final de la serie, que obtuvo récords de audiencia el pasado 31 de diciembre. Ross detalló que buscaron un entorno realmente grande para la batalla final contra Vecna y el Azotamentes. Por supuesto, D&D fue uno de sus principales referentes.

Vecna, el villano principal de Stranger Things

Matt explicó que, mientras planeaban el final de Stranger Things, disfrutaba Baldur’s Gate 3, cuyo impacto aún sigue vigente. El creativo definió a Eleven y compañía como el equipo perfecto para enfrentarse a Vecna, pues cada miembro tenía habilidades para afrontar el reto de manera conjunta.

El showrunner recordó como algunos enemigos del videojuego son difíciles de derrotar al menos que se planee una buena estrategia y se usen los mejores poderes de cada personaje de la partida. Por ello, la batalla final de la serie tiene varias referencias a videojuegos, especialmente al RPG de Larian Studio.

“Estábamos pensando en D&D, y yo jugaba a Baldur’s Gate 3 por aquel entonces, y nos pareció muy importante que la única manera de derrotarlo fuera que todo el grupo trabajara en equipo. Todos se habían dado cuenta —ya sea por autoaceptación o por haber resuelto todos sus problemas— de que, al llegar a la batalla final, estaban totalmente preparados. Son el equipo definitivo, y es el grupo trabajando en conjunto para derrotarlo. Y cada uno tiene sus propias habilidades, ¿verdad? Y ahí es donde vuelvo a Dungeons & Dragons y a algo como Baldur’s Gate. Porque así es como se derrota a estos monstruos que, de otro modo, parecen imparables. Se aplicaron muchas referencias a videojuegos a esa batalla final”.

Baldur’s Gate 3 inspiró el final de Stranger Things

Stranger Things en los videojuegos

Netflix ha aprovechado el éxito de su popular serie para crear varios videojuegos. Títulos como Stranger Things: The Game, Stranger Things – Will’s Side Quest, Stranger Things: The VR Experience han fascinado a los fanáticos del universo de Hawkins. A la vez, la franquicia ha tenido colaboraciones con importantes títulos, entre ellos Fortnite.

El Battle Royale de Epic Games recibió diversas skins de protagonistas de la serie, incluido un atuendo de Vecna. Además, juegos como Dead by Daylight y Minecraft también han ofrecido contenido temático y DLC que llevan a los personajes de la serie a sus respectivos mundos.

Creativos como Hideo Kojima, que es un amante del cine y la televisión, quedó fascinado con el final de la serie. A pesar de que dividió la opinión de muchos, el desarrollador japonés considera que el cierre fue convincente y le dio su aprobación.

