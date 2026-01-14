Un juego de Nintendo DS está a punto de convertirse en el rey de Metacritic y destronar a Expedition 33 como el título mejor valuado por la comunidad

Clair Obscur: Expedition 33 es el título con mejores calificaciones por parte de los usuarios de Metacritic. Sin embargo, el aclamado RPG de Sandfall Interactive podría perder esa corona muy pronto. De forma sorpresiva, un juego de Nintendo DS está a punto de superar al GOTY de 2025 para convertirse en el título mejor valuado por la comunidad.

Cory in the House debutó en 2008 y pronto se convirtió en uno de los peores juegos de la portátil de Nintendo. Pese a ello, en días recientes se convirtió en el segundo título con mejores calificaciones por parte de los jugadores en Metacritic. De esta forma, superó a aclamados juegos como The Last of Us, Baldur’s Gate 3 y The Witcher: Wild Hunt.

Este cambio radical no es producto de una casualidad, pues Cory in the House ha protagonizado varias campañas virales que demuestran una vez más el poder que los memes tienen entre la comunidad.

¿Qué es Cory in the House y por qué se volvió popular de repente?

Debido a su inmensa popularidad, el Nintendo DS tuvo todo tipo de juegos en su catálogo. En 2008, recibió uno de sus juegos más peculiares que, luego de años de permanecer en el olvido, vuelve a ser noticia. Cory in the House está basado en la serie de televisión homónima de Disney. Es protagonizado por Cory Baxter, quien tiene una inesperada aventura por la Casa Blanca.

El título en 2D mezcla elementos de plataformas, diversos minijuegos y secciones de exploración, en una experiencia dirigida al público infantil y a los fanáticos de la serie. Su recepción fue muy negativa, y la crítica lo calificó como uno de los peores juegos de la consola portátil de Nintendo. Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en un fenómeno de Internet, gracias a memes y reseñas irónicas que lo consideraban una “obra maestra”.

Cory in the House es uno de los peores juegos del Nintendo DS

Cory in the House alcanzó su punto de popularidad más alto 5 años después de su estreno, cuando ya era un juego más del montón. En 2013, miembros de 4chan y reddit unieron fuerzas para impulsar su calificación en Metacritic, hasta convertirlo en uno de los títulos mejor valuados por la comunidad.

Todo inició como una broma en la que alguien etiquetó Cory in the House como si fuera un juego de anime. Esto elevó su popularidad a niveles insospechados y, desde entonces, se ha mantenido en el top de los juegos con mejor calificación en Metacritic. El título volvió a ser tendencia a principios de este año, pues está muy cerca de superar a Clair Obscur: Expedition 33, el GOTY de 2025.

Cory in the House ya es uno de los mejores juegos valuados en Metacritic

Por medio de memes y campañas organizadas en foros, algunos jugadores quieren conseguir que Cory in the House se convierta en el mejor juego valorado por la comunidad de Metacritic. Actualmente, conserva su calificación de 9.4 por parte de los usuarios, a pesar de ser uno de los peores títulos de su generación.

De esta forma, Cory in the House supera los récords de clásicos como Silent Hill 2, diversas entregas de The Legend of Zelda, Super Mario Bros. y otros prestigiosas franquicias. Cory in the House es el segundo juego mejor valorado de Metacritic, así que sólo es superado por Clair Obscur: Expedition 33, que tiene una calificación de 9.5 por parte de los jugadores.

El título es uno de los mejores valorados en Metacritic

