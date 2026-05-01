Ya puedes reclamar gratis la copia digital de Wasteland Remastered para Xbox y PC, pero hay fecha límite

inXile dio la cara ante su error y no quiere que los jugadores se queden sin la remasterización de este clásico

Hace unas semanas, un error provocó que Wasteland Remastered apareciera gratis en las tiendas de Xbox y Microsoft para consolas y PC. El título de inXile fue reclamado de inmediato por los jugadores y se integró a sus bibliotecas de usuario.

Sin embargo, hace un par de días, el estudio reconoció que se trató de un error y que retiraría las copias reclamadas por los jugadores pues no estaban habilitadas de nivel técnico para jugarse. La diferencia es que inXile se hizo responsable de la pifia e informó que daría a los usuarios que reclamaron el juego de rol una nueva copia digital sin costo alguno. La respuesta fue rápida y el juego ya se puede obtener, pero tiene fecha límite.

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Wasteland Remastered se trata de la versión remasterizada del clásico de rol post apocalíptico de 1988 creado por Brian Fargo. A este juego, se le considera el abuelo de Fallout, pues sentó bases que se usaron en 1997 para dar vida al otro clásico que sigue hasta nuestros días

¿Cómo obtener la copia gratuita de Wasteland Remastered para Xbox y PC?

Tal como se anunció el 29 de abril, inXile inició con el proceso para retirar las copias de Wasteland Remastered para Xbox y PC que se obtuvieron por vía de un error. En su lugar, el estudio las sustituyó con una copia digital que se integrará a la librería del usuario y se podrá jugar sin problemas.

De acuerdo con la información oficial, primero debes revisar si la copia de Wasteland Remastered ya no aparece en tu biblioteca. Esto significa que el estudio ya la retiró y el proceso se efectuó sin contratiempos.

Luego, debes entrar en tu perfil de usuario y ahí dirigirte hacia la pestaña de “ofertas y créditos”. Si todo está bien, encontrarás en ese apartado la nueva copia digital del juego lista para que la reclames sin costo alguno.

Ahora bien, dado que se trató de un error, inXile no dará tanto tiempo para que aproveches la oferta. Según la información que aparece en la pestaña, la copia gratis de Wasteland Remastered solo se podrá obtener hasta el 30 de julio de este año. Después de esa fecha, no habrá manera de obtener el juego gratis y tendrás que pagar por él.

Cabe señalar que esto solo se puede realizar si, originalmente, aprovechaste el error de precio que tuvo el juego hace un par de semanas. En caso contrario, no hay manera de obtenerlo gratis.

Wasteland Remastered free replacement added on Xbox if you were one of the people to claim it the other week (needs to be claimed by July 30th, 2026) https://t.co/viYJevK1cF https://t.co/byb20f4f9o pic.twitter.com/jIlhK0JvKA — Wario64 (@Wario64) May 1, 2026

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