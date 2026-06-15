La publicidad acecha y los videojuegos no son la excepción. En años recientes, algunas compañías insinuaron o reconocieron su interés en que la experiencia de juego sea un espacio publicitario con marcas que anuncien sus productos. Electronic Arts hizo lo propio con el anuncio de EA Advertising.

La compañía norteamericana, una de las más grandes en la industria y con franquicias de éxito mundial como EA Sports FC, Madden NFL, The Sims y EA Sports College Football, hizo pública su estrategia para aumentar la presencia de marcas en sus videojuegos.

Esto significa que los jugadores verán más marcas de las acostumbran pues la empresa quiere conectar los productos con nuevas audiencias.

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Los juegos deportivos ya tienen marcas reales, pero ahora tendrán más

¿Comerciales en los videojuegos? Así es EA Advertising

Por medio de un comunicado de prensa, Electronic Arts anunció su iniciativa EA Advertising, la cual se define como "una nueva plataforma que transforma la forma en que las marcas conectan con las audiencias a través de experiencias digitales y del mundo real en todo su portafolio global de juegos“.

La empresa va directo y al grano: lo que quiere es que la experiencia en algunos de sus videojuegos, sobre todo los deportivos, sea un espacio que pueda generar dinero mediante la colocación de publicidad.

Al respecto, EA asegura que su plataforma de anuncios no será invasiva en la experiencia de juego de los usuarios. Puede ir desde los tradicionales anuncios estáticos, hasta formas novedosas para mostrar una marca o producto sin que interrumpan al jugador:

"EA Advertising está ampliando el ecosistema de EA permitiendo que las marcas se integren directamente en la jugabilidad mediante colocaciones dinámicas y en tiempo real, desde la señalización de estadios hasta contenido personalizado dentro del juego, diseñado para mejorar, no interrumpir, la experiencia del jugador. En estos entornos de juego interactivos, las marcas se convierten en parte del propio juego, reflejando cómo los jugadores interactúan con la publicidad en contextos reales“.

"Electronic Arts Introduces EA Advertising, Launching Brands Directly Into Gameplay and Live Experiences"https://t.co/5BrIVZ4Nlz



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La inclusión de marcas está pensada para juegos deportivos, pero no se limitará a ellos

Aunque EA Advertising busca aprovechar el éxito de los juegos deportivos de EA Sports y lo común que es ver marcas dada su apuesta por el realismo, no se limitará a ello y prácticamente cualquier franquicia de EA puede convertirse en un espacio en renta para publicidad.

Al respecto, el comunicado señala:

"Las marcas pueden conectar con audiencias relevantes en todas las franquicias de EA utilizando una segmentación avanzada impulsada por el nuevo servidor publicitario propietario y SDK de EA, creado a medida para el motor de juego Frostbite de EA. Ahora los anunciantes pueden colaborar con EA de forma segura para la privacidad, mejorar la segmentación y obtener información más profunda sobre las campañas. EA garantiza que los anuncios sean visibles, entregados a audiencias reales y medidos mediante estándares acreditados por la industria en colaboración con Integral Ad Science“.

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