Así lucen los tenis de Adidas y Ninja, streamer de Fortnite: Battle Royale

Tyler “Ninja” Blevins inició su carrera hace años, pero no fue hasta la llegada de Fortnite que su popularidad se disparó. Su impacto en la industria le ha permitido ser parte de importantes eventos y colaborar con diferentes marcas para lanzar productos especiales inspirados en su imagen.

Fue en agosto de este año que el streamer anunció una alianza con Adidas para promocionar en colaboración una línea de artículos especiales. En ese entonces, no se reveló qué sorpresa preparaba la compañía, pero hoy se presentó el primer producto resultado de este acuerdo.

Se trata de unos tenis basados en la imagen de Ninja. En ellos se ve el logo del streamer y están diseñados con los colores que han caracterizado la marca de Ninja durante los últimos años. Asimismo, se ve el eslogan “Time in”, que formará parte de toda una colección.

Por supuesto, los tenis también tienen detalles característicos propios de Adidas. Este calzado deportivo se venderá a partir del 31 de diciembre, a las 9 AM, hora de la Ciudad de México, en la tienda online de la marca. Abajo te dejo unas imágenes del producto.

No coincidences. No mistakes. Only preparation. The adidas by @ninja “TIME IN” Night Jogger celebrates the dedication it takes to pursue your passion. Available in stores and online December 31st. See more at https://t.co/F5Zmt3AASd pic.twitter.com/U6llR5GTDA