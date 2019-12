Descubre cómo descargar una copia gratuita de Little Inferno

Para que tu biblioteca de juegos siga creciendo y la diversión no se detenga, te tenemos otra promoción para conseguir un juego de manera gratuita. Se trata de Little Inferno, un carismático y cautivador indie de Tomorrow Corporation.

Como puedes suponer, se trata de la nueva promoción de la celebración navideña de la Epic Games Store. Así pues, para obtener tu copia lo que tienes que hacer es seguir este enlace, añadir el juego a tu carrito y completar el proceso de compra. Una vez que lo hagas, formará parte de tu colección de la Epic Games Store y podrás descargarlo desde su cliente para PC.

Es importante que tengas en cuenta que esta promoción sólo estará disponible durante 24 horas. Así pues, tienes hasta mañana a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, para que forme parte de tu colección. Una vez que llegue esa hora, Little Inferno será sustituido por otro juego gratis, el cual se espera que sea Ape Out.

En caso de que no lo sepas, para celebrar Navidad y fin de año, la Epic Games Store decidió regalar 12 juegos, uno diferente cada día. Gracias a esto, sus usuarios han podido conseguir juegos como Into the Breach; TowerFall Ascension y SUPERHOT.

¿Has aprovechado estas promociones? ¿Hay algún otro juego que te gustaría conseguir gratis como parte de esta promoción? Cuéntanos en los comentarios.

