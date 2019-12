Artista de God of War se une a The Initiative, estudio de Microsoft

Phil Spencer, jefe de Xbox, anunció en E3 2018 la fundación de The Initiative, su nuevo estudio de desarrollo. La compañía no ha revelado todavía su primer proyecto, pero sabemos que importantes miembros de la industria trabajan en él.

Algo que llama la atención es que The Initiative ha contratado a diversos creativos y desarrolladores de Santa Monica, estudio a cargo de God of War. Entre ellos están Brian Westergaard y Chris O’Neill, productor y jefe de diseño de niveles de la más reciente aventura de Kratos.

Por si fuera poco, The Initiative también unió a sus filas a diversos diseñadores de God of War. La sorpresa es que otro creativo que trabajó en el título de Santa Monica se acaba de unir al estudio de Microsoft.

Nos referimos a Erik Jakobsen, artista que trabajó en los entornos de God of War. De acuerdo con los detalles, Jakobsen se unió a The Initiative este mes. Se desconoce cuál será su función en el estudio, pero sin duda contribuirá con su talento a desarrollar títulos ambiciosos.

Principal Environment Artist Erik Jakobsen joined The Initiative in December. Another one from Sony Santa Monica, previously working on God of War as a Senior Staff Environment Artist. Have a great start! https://t.co/xiWCdlR75w pic.twitter.com/63Ss9SciEq