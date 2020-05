Fuentes afirman que Nintendo no planea algún Nintendo Direct próximo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La cancelación del E3 2020 y la contingencia sanitaria ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) han impactado seriamente en la industria. Como resultado, algunas compañías no sólo organizarán sus eventos en línea, sino que algunas ya anunciaron que no los llevarán a cabo. Aunque no ha hablado nada al respecto, Nintendo podría ser una de ellas, ya que información indica que no está en planes algún Nintendo Direct.

Hace unas semanas, Jeff Grubb, escritor de VentureBeat, informó que Nintendo no organizaría un Nintendo Direct para mostrar sus novedades en junio, según sus fuentes. Pues bien, aparte de dar información sobre otras compañías de la industria, Grubb actualizó el estado de lo que prepara Nintendo y refirió que hasta el momento la compañía no tiene planes relacionados con algún Nintendo Direct.

Esto es algo raro, tomando en cuenta que la compañía nipona adoptó este formato virtual para dar a conocer sus próximos juegos varios años atrás, aparte de tener una participación en E3. Dicho de otra manera, ésta sería la primera ocasión en años que Nintendo no concentraría sus anuncios más importantes en un Nintendo Direct a mitad de año.

Nintendo podría hacer sus anuncios importantes con un diferente formato

De acuerdo con las fuentes de Grubb, que mantuvo anónimas, Nintendo está diciendo a sus socios desarrolladores “que no esperen un Nintendo Direct si tienen un gran anuncio”, sugiriendo a desarrolladoras externas que den a conocer sus títulos por medio de trailers individuales. Por otro lado, la compañía daría a conocer sus desarrollos internos al estilo de Paper Mario: The Origami King, que fue anunciado sin previo aviso.

Es importante decir que la ausencia de un Nintendo Direct a mitad de año se suma a la sequía de esa clase de eventos en los últimos meses. La comunidad seguidora de Nintendo ha esperado con ansias una nueva presentación Nintendo Direct en forma desde el año pasado, pero no ha ocurrido.

¿Qué pasa con Nintendo y los Nintendo Direct?

Te recordamos que, sin embargo, la desarrolladora y distribuidora japonesa aún tiene muchos juegos sin anunciar. De acuerdo con Furukawa, hay varios títulos que debutarían en el actual año fiscal y de los cuales no sabemos, tal como pasó con el reciente anuncio de la nueva entrega de Paper Mario. Así pues, lo anterior parece indicar que la compañía decidió dejar estas presentaciones y optar por no hacer anuncios juntos.

En ese sentido, Nintendo mostraría sus juegos de forma parecida a la de Square Enix, que se espera que no lleve a cabo una presentación concentrada con sus títulos próximos, sino que los mostrará de forma individual.

¿Qué opinas de esta información? ¿Crees que Nintendo lleve a cabo un Nintendo Direct? ¿Qué juego te gustaría que la compañía mostrara? Cuéntanos en los comentarios.

