The Last of Us: Naughty Dog aprovecha novedad de Twitter para evitar spoilers

Hace algunas semanas, Naughty Dog estuvo en medio de la controversia luego de que se filtraran detalles cruciales de la historia y gameplay de The Last of Us: Part II en Internet. A pesar de que recientemente la desarrolladora pidiera a las personas no difundir los spoilers, hay muchas que sólo quieren arruinar la experiencia a otras y continúan haciéndolo incluso a través de los mensajes oficiales del estudio. Para evitar esto, a partir de un mensaje publicado hoy, 21 de mayo, el estudio californiano usó una función nueva en la plataforma, que le permite bloquear cualquier comentario.

Naughty Dog y PlayStation ya habían inhabilitado la sección de comentarios en otras plataformas en línea, como YouTube, con el fin de que algunos usuarios no propagaran spoilers en video o texto. En Twitter no estaba disponible esta opción, pero desde hoy la desarrolladora usó una novedosa característica de Twitter que inhabilita la opción de responder al mensaje original.

Esta herramienta es nueva y está en fase de prueba. Sólo algunas personas pueden tener acceso a ella. Es básicamente un filtro que pregunta al usuario si desea que otras personas respondan al mensaje. De esta forma, es posible compartir publicaciones y hacer que todos puedan contestar, sólo las personas a las que sigue el autor, o usuarios seleccionados. Esta última opción es la que usó Naughty Dog, pues no permite que otras personas más que esta misma cuenta responda al mensaje original.

Así se ve la nueva herramienta de Twitter en acción

Esta función cae como anillo al dedo a Naughty Dog

Definitivamente esta medida cortará la comunicación entre los fans y el estudio, pero es la mejor alternativa que tiene para promocionar el título al mismo tiempo que impide que trolls arruinen la experiencia de otros. No se sabe cuando el estudio volverá a publicar mensajes normalmente.

Es importante decir que se trata de una función temporal y que por casualidad apareció semanas después de las filtraciones con spoilers y justo cuando no hay mensaje de la desarrolladora que incluya uno que otro spoiler en las contestaciones, por lo que es una buena medida para detener a usuarios malintencionados.

Se desconoce por cuanto tiempo estará disponible esta función o los cambios que podría tener hasta ser lanzada oficialmente. Debemos destacar que esto no es el mejor filtro para evitar spoilers, pero por lo menos es la manera más efectiva a disposición de Naughty Dog para impedir que sus fans que ven sus mensajes se encuentren con una sorpresa indeseable y definitivamente hubiera sido genial que estuviera disponible semanas atrás, cuando empezaron a diseminarse los spoilers.

Pick up where we left off on June 19. #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/nFa26GPuw9 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 21, 2020

¿Qué opinas de esta herramienta? ¿Te gustaría que se active para todos los usuarios? ¿Has tenido la fortuna de evadir todos los spoilers? Cuéntanos en los comentarios.

Aunque en un inicio se pensó que las filtraciones corrieron por cuenta de empleados enojados con el estudio, la verdad es que, luego de una investigación, Sony determinó que los responsables no estaban vinculados con Naughty Dog o con la compañía y un reporte indicó que fueron hackers los que llevaron a cabo la filtración.

Te recordamos que, si bien nuestras notas son libres de spoilers, la sección de comentarios no lo es, así que te recomendamos tener cuidado si deseas leerlos. Este mes previo al debut de The Last of Us: Part II puedes poner en práctica las opciones que mencionamos en esta guía para evitar spoilers.

The Last of Us: Part II estará disponible en exclusiva para PlayStation 4. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

