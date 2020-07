Rumor indica que habrá un nuevo evento de PS5 en agosto, ¿deberías creerlo?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

De la misma manera que Microsoft, Sony está constantemente revelando información de su nueva consola y sus juegos en forma de anuncios individuales o presentaciones especiales. La última ocurrió en junio, pero la compañía afirmó que tiene más sorpresas por mostrar de cara al lanzamiento del PlayStation 5, por lo que los fans esperan que haya más eventos del corte de la presentación Future of Gaming. Aún no hay fecha para la próxima edición de este evento, pero información extraoficial ya reveló una supuesta fecha.

Recientemente ha circulado por Internet que Sony celebrará una nueva presentación enfocada en juegos del PlayStation 5 a inicios de agosto, precisamente el jueves 6 de agosto, incluso la fuente indica la hora en la que se efectuará el evento, a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Esta información proviene del informante de la industria Roberto Serrano, del cual te hemos hablado antes. En ocasiones previas, este informante ha acertado en la información que ha compartido mucho antes de que se hiciera oficial. No obstante, también ha anticipado detalles equivocados, como cuando mencionó que Sony supuestamente revelaría el precio del PlayStation 5 el 13 de julio, algo que no ocurrió.

Así, podrías pensar que esta predicción podría ser incorrecta también, pero antes de desechar la idea de una posible nueva presentación de Sony en agosto, toma en cuenta que el periodista de VentureBeat Jeff Grubb refiere que habrá un State of Play en agosto, al igual que el miembro de Eurogamer Tom Phillips.

Dicho esto, quizá toda la información de Serrano resulte no ser acertada, pero los rumores de una nueva presentación en agosto son muy fuertes y provienen de varias fuentes, algo parecido que ocurrió con la presentación de junio, por lo que es muy posible que sean verídicos.

