Ghost of Tsushima es el mejor lanzamiento exclusivo de PlayStation 4 en Japón

Una semana más transcurrió y, como ya sabes, eso significa que ya hay un nuevo reporte de ventas de software en formato físico y consolas en Japón gracias a Famitsu (vía Gematsu). La semana pasada fue muy especial, ya que fue testigo del choque de 2 titanes exclusivos, Ghost of Tsushima y Paper Mario: The Origami King. Se anticipaba que le enfrentamiento sería duro y para sorpresa de muchos, la nueva propiedad de Sony venció al legendario fontanero.

De acuerdo con información de Famitsu, durante la semana que comprendió del 13 al 19 de abril Paper Mario: The Origami King logró vender 109,092 unidades en su estreno, las cuales habrían sido suficientes para otorgarle el primer lugar, ya que para un lanzamiento son muy buenas. Sin embargo, el éxito de Ghost of Tsushima lo tomó por sorpresa y casi duplicó sus ventas (212,915 copias). Toma en cuenta que ambos debutaron el viernes 7 de julio, por lo que las ventas que reportó Famitsu son las de sus primeros 3 días en el mercado.

Por si te lo perdiste: Ghost of Tsushima ha tenido un impacto en el turismo en Japón.

Ghost of Tsushima estableció un importante récord

El caso de Ghost of Tsushima es sumamente destacable, ya que su estreno es el mejor que ha tenido un juego exclusivo de PlayStation 4 en Japón, luego de arrebatarle este título a The Last of Us: Part II, que recientemente lo había ganado luego de debutar el pasado mes de junio con 178,696 unidades vendidas también en un periodo de 3 días. Así, en tercera posición queda Bloodborne (150,245 copias) y en cuarto puesto Marvel’s Spider-Man (132,520 copias).

Es importante decir que tanto The Last of Us: Part II como Ghost of Tsushima fueron muy aclamados por la crítica. Famitsu los calificó con 39 y 40, respectivamente. Ghost of Tsushima consiguió la marca perfecta, pero definitivamente lo que hizo que el título apelara más al público nipón es su temática, centrada en samuráis.

En cuanto a consolas, de nueva cuenta no hubo un cambio importante en posiciones, sólo el Xbox One X logró vender más unidades que el Xbox One, lo que hizo que este último bajara hasta la última posición de la lista. Lo que llama la atención es el aumento de consolas Nintendo Switch (modelo original) vendidas con respecto a la semana pasada, así como el considerable descenso de casi la mitad de las unidades de Nintendo Switch Lite.

Te dejamos con la lista completa a continuación.

Ventas de software

Ghost of Tsushima — 212,915

Paper Mario: The Origami King — 109,092

Animal Crossing: New Horizons — 71,897

Ring Fit Adventure — 36,183

eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Nintendo Switch) — 29,719

eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (PlayStation 4) — 26,951

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics — 20,586

Mario Kart 8 Deluxe — 10,031

Together! The Battle Cats Game & Pouch Set — 9725

Pokémon Sword & Shield — 7834

Ventas de hardware

Nintendo Switch — 95,764

Nintendo Switch Lite — 17,433

PlayStation 4 — 3053

PlayStation 4 Pro — 1479

New Nintendo 2DS LL — 827

New Nintendo 3DS LL — 76

Xbox One X — 19

Xbox One S — 12

¿Qué opinas del gran desempeño de Ghost of Tsushima? ¿Esperabas que vendiera tanto en Japón? Cuéntanos en los comentarios.

Este gran desempeño ya fue confirmado por PlayStation, que hace algunos días confirmó que el título logró vender poco más de 2 millones de unidades en 3 días.

Ghost of Tsushima está disponible en exclusiva para PlayStation 4. Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

