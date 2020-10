Minecraft Dungeons tendrá cross-play próximamente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy, 3 de octubre, fue un día muy especial para los fans de Minecraft, ya que Mojang llevó a cabo un evento para compartir todas novedades de todos los proyectos de la franquicia. Minecraft Dungeons fue parte de la presentación y el estudio confirmó que dentro de poco se habilitará el cross-play y que ya trabaja en más DLC.

Mojang dedicó una sección del evento a hablar de Minecraft Dungeons, el título que le da un giro RPG dungeon crawler a la franquicia de creatividad. El principal anuncio relacionado con este juego fue definitivamente el arribo de las funcionalidades de cross-play. La desarrolladora confirmó que implementará el juego interplataforma el próximo noviembre, lo que significa que a partir del siguiente mes los usuarios podrán jugar Minecraft Dungeons juntos sin importar si juegan en diferente plataforma pues se activará en todos los sistemas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Por si te lo perdiste: Minecraft recibirá una importante actualización que agregará cuevas y nuevos mobs.

Unite. Fight. Survive… Together!



Cross-play is coming to @dungeonsgame in November, next month! Gather all your heroic friends and prepare to play together on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One!



↣ https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/4y6GojQyOC — Minecraft (@Minecraft) October 3, 2020

Más DLC llegará a Minecraft Dungeons en los siguientes meses

Las buenas noticias no pararon ahí, pues Mojang dio a conocer también la ventana de lanzamiento de Howling Peaks, la nueva expansión que llegará en diciembre e incluirá peligrosos mobs y nuevo armamento, aparte de introducirá mecánicas de viento, que serán esenciales para progresar en la aventura.

Asimismo, la desarrolladora confirmó que más DLC está en camino. No se compartió una fecha tentativa de estreno, pero se reveló que llegará en 2021. Lo mejor es que Mojang liberó un corto avance en el que se puede ver el tipo de contenido que añadirá en estos DLC nuevos y se aprecian peligrosas mazmorras y diferentes ecosistemas.

Te dejamos con los videos de los próximos DLC a continuación.

Hello there hero, adventure calls once again! Dangerous mobs, new gear, and the power of the wind itself, all await you atop perilous peaks!



Howling Peaks DLC arrives in December – it's nearly time to trek to the top!



↣ https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/sAcpaWRe0x — Minecraft (@Minecraft) October 3, 2020

Hostile jungles and forever-winter lands have been just a taste of what's to come! Here's a sneak-peek of some of the amazing content we're bringing to Dungeons next year – don't worry if it doesn't look sparkly and perfect just yet, we've still got work to do. pic.twitter.com/RLgCzBESGp — Minecraft (@Minecraft) October 3, 2020

¿Qué te pareció estos anuncios? ¿Estás interesado en una adición en particular? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que poco después de su estreno, Mojang expandió la aventura de Minecraft Dungeons con los DLC Jungle Awakens y Creeping Winters. Por otro lado, te informamos que ya sabemos más detalles sobre la llegada de Steve a Super Smash Bros. Ultimate, como la fecha de estreno.

Minecraft Dungeons está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha o checar más sobre su propuesta en este artículo.

