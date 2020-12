Aseguran que Xbox prepara un importante anuncio para The Game Awards 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Diciembre ya comenzó y sólo faltan unos cuantos días para que se lleve a cabo la ceremonia de The Game Awards 2020. Como en años anteriores se darán premios a los juegos más destacados del año y además habrá anuncios muy importantes de varias compañías. Una de las que ya insinuó su presencia es Microsoft y varias pistas sugieren que hará un anuncio muy importante en el evento.

The Game Awards 2020 se celebrará la próxima semana y va a ser un evento que definitivamente los fans de la marca Xbox no querrán perderse, ya que se prevé un anuncio de Microsoft, de acuerdo con información del periodista e informante de la industria Jeff Grubb (vía Video Games Chronicle), reconocido por haber filtrado con certeza y meses de anticipación la Mass Effect: Legendary Edition. Desafortunadamente, Grubb no ofreció más detalles.

Por si te lo perdiste: ya se confirmó que habrá noticias del nuevo Dragon Age en The Game Awards 2020.

¿Qué anuncio podría estar preparando Microsoft y Xbox?

Antes de que te emociones, te recordamos que el juego quizá más esperado de Xbox, Halo Infinite, no estará presente, pues ya lo confirmó su desarrolladora, 343 industries.

Lo anterior no significa que Microsoft o Xbox no preparen sorpresas de gran relevancia para el evento. Los usuarios creen que por lo menos habrá un anuncio relacionado con Game Pass principalmente porque en el anuncio oficial de los juegos de diciembre la despedida fue: “Nos vemos en The Game Awards, amigos”.

En Fortnite ya arrancó la Temporada 5 del Capítulo 2, que está llamando la atención por sus múltiples colaboraciones, como la de Kratos, de God of War. Pues bien, en los últimos días ha surgido información extraoficial que indica que el Jefe Maestro de Halo también llegará al juego, y The Game Awards 2020 podría ser un buen momento para hacer oficial el anuncio.

Te recordamos que Xbox y Microsoft han aprovechado The Game Awards 2020 como una ventana importante para dar a conocer importantes proyectos, ya que en la ceremonia del año pasado presentaron al público el Xbox Series X.

Te recordamos que en LEVEL UP tendremos una extensa cobertura del evento. Mientras, te invitamos a ver el trailer oficial del evento, editado por Geoff Keighley.

¿Qué esperas de este evento? ¿Qué crees que anunciará Microsoft? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que esta ceremonia contará con la presencia virtual de varias celebridades como presentadores, ya se confirmó que estarán Brie Larson, Gal Gadot y Tom Holland. Por otro lado, algunas fuentes aseguran que ELDEN RING ya está casi terminado y podría presentarse en el evento.

The Game Awards 2020 se llevará a cabo el próximo jueves 10 de diciembre. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta ceremonia si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2