Entre los múltiples anuncios de juegos de los estudios internos de Microsoft en el XBOX Games Showcase 2026 destacó Senua, que será la tercera entrega de la franquicia Hellblade. El anuncio se hizo a bombo y platillo, pero de manera contraria Ninja Theory anunció la cancelación de su otro juego ambicioso.

Si ya no recuerdas de Project: Mara, no te culpamos, puesto que el estudio inglés hizo el anuncio casi al mismo tiempo que Microsoft reveló el Xbox Series X, hace más de 6 años.

Fue precisamente en enero de 2020 que Ninja Theory anticipó que estaba trabajando en 3 proyectos: Senua’s Saga: Hellblade II, The Insight Project y Project: Mara, sin contar el malogrado Bleeding Edge, que debutó semanas después y cuyo desarrollo el estudio abandonó poco menos de 1 año después de su lanzamiento.

¿Dreadnought no le funcionó a Ninja Theory?

El estudio inglés es más bien uno pequeño si consideramos la gran calidad de sus juegos, que lo han hecho ganar varios galardones y precisamente en 2020 anunciaron que abordarían estos proyectos con un nuevo modelo de desarrollo, al que llamaron Dreadnought.

“Los equipos en todos estos nuevos proyectos combinados seguirá siendo menor que aquel de un típico juego AAA”, indicó en 2020 Dom Matthews, el entonces director comercial de Ninja Theory (hoy jefe del estudio), y cada uno de ellos ayudaría a elevar el potencial del conjunto, justo como explicaba Tameem Antoniades, cofundador y jefe creativo del estudio.

Desde entonces, el desarrollo de juegos de tal envergadura se ha hecho más costoso y al parecer la estrategia no dio el ancho o por lo menos con ella no se aseguró el lanzamiento de Project: Mara.

¿Por qué Ninja Theory canceló Project: Mara?

Al explayarse en torno al desarrollo de Senua, el jefe del estudio, Dom Matthews, mencionó en XBOX Wire que el equipo completo de Ninja Theory está involucrado en el proyecto y sin cuestionarlo al respecto, él mismo confirmó la cancelación de Project: Mara para dar prioridad a Senua, tras meses de rumores que así lo anticipaban.

“Tomé la decisión de no seguir trabajando en eso. Estas decisiones nunca son fáciles, pero lo hice para aprovechar la oportunidad de tener todo el talento y la experiencia del estudio, los 85 creativos, trabajando juntos para desarrollar el potencial de lo que Senua puede ser”, expresó Matthews sin ofrecer más detalles al respecto.

No se dijo nada en torno a The Insight Project, pero al parecer al ser una iniciativa más que un videojuego, bien puede mantenerse pendiente y retomarse después.

Ninja Theory canceló Project: Mara 6 años después de su anuncio (imagen: Ninja Theory)

¿Qué iba a ser el ambicioso Project: Mara?

Tras los temas que se abordan en Hellblade: Senua’s Sacrifice, Ninja Theory se propuso desarrollar, aparte de la secuela, Project: Mara, un título experimental que exploraría nuevas formas de contar historias y que recrearía los horrores que genera la mente, todo enraizado en el realismo, incluido el apartado gráfico.

“Project: Mara será una representación realista y verosímil del terror mental, basada en relatos de experiencias reales y en una investigación exhaustiva con el objetivo de recrear los horrores de la mente con la mayor precisión y realismo posible”.

De hecho, supimos gran parte del proyecto gracias a un diario de desarrollo en el que se ven los intentos del estudio por capturar el entorno en el que se llevaría a cabo la experiencia con un grado de fidelidad gráfica exquisito.

Por otro lado, Ninja Theory también trabajaba en The Insight Project, que más que videojuego sería una iniciativa que combinara diseño de juego, neurociencia clínica y psiquiatría para construir herramientas que ayudaran al manejo de la ansiedad y el sufrimiento. Su sitio web sigue en línea, pero sin actualizaciones, por lo que existe la esperanza que este proyecto no se ha cancelado.

¿Recordabas Project: Mara?, ¿estabas interesado en este juego? Cuéntanos en los comentarios.

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