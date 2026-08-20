Las adaptaciones live-action de animes tienen una muy mala reputación, por decirlo de una forma amable; no es para menos, pues algunos de estos proyectos entran fácilmente en la lista de las peores películas de la historia. Por eso mismo, existe cierto escepticismo en torno a la próxima cinta de Naruto.

Aunque aún hay muchas preguntas en el aire, el filme basado en el exitoso manga de Masashi Kishimoto y en el anime de Studio Pierrot poco a poco toma forma. Y en caso de que un nuevo reporte sea preciso, parece que un famoso actor nominado al Emmy se uniría al elenco para interpretar a uno de los personajes más queridos por los fans.

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Charles Melton sería Kakashi Hatake en la película live-action de Naruto

La película live-action ambientada en el universo ninja se anunció a principios de 2024, y en aquel momento se confirmó que Destin Daniel Cretton se encargaría de la dirección. Los detalles sobre el elenco son prácticamente desconocidos, por lo que aún no sabemos quiénes interpretarán a los protagonistas.

Sin embargo, un nuevo informe de The Hollywood Reporter reveló que el actor Charles Melton está en conversaciones finales para interpretar a Kakashi Hatake, el maestro de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Se trata de uno de los personajes más importantes dentro de la historia de la serie animada.

Charles Melton es un candidato perfecto, pues es un gran admirador de la industria del anime y el manga. Además, tiene experiencia en artes marciales, pues incluso posee un cinturón negro de segundo dan en taekwondo y compitió en los Juegos Olímpicos Juveniles que tuvieron lugar en Seúl, Corea del Sur.

El actor de 35 años es reconocido principalmente por su trabajo en la serie Riverdale de la cadena The CW, y atrajo las miradas de los críticos gracias a sus papeles en May December y Warfare. La celebridad de Hollywood también tuvo una participación destacada en la segunda temporada de Beef, y su papel le valió una nominación al Emmy.

Si bien se dice que Charles Melton está en la etapa de negociaciones finales, aún se desconoce si realmente formará parte del elenco de la esperada adaptación live-action de Naruto. The Hollywood Reporter se puso en contacto con Lionsgate, pero la casa productora se negó a hacer comentarios sobre el reparto.

Charles Melton está en negociaciones para interpretar a Kakashi Hatake en la nueva película de Naruto

Rodaje de la película live-action de Naruto iniciará en 2027

Lionsgate intentó por primera vez realizar una adaptación basada en el manga de Masashi Kishimoto hace aproximadamente una década, pero esos esfuerzos fueron infructíferos. La situación mejoró cuando Destin Daniel Cretton, quien este año hizo historia al dirigir la exitosa Spider-Man: Brand New Day, se unió al proyecto en 2024.

El creador de la franquicia le dio su bendición al cineasta, e incluso recientemente apareció en los promocionales de la última cinta del MCU. “Tras disfrutar sus otras películas y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay otro director para Naruto”, comentó el artista japonés hace un par de años.

Destin Daniel Cretton liberó su agenda tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day, y se dice que su siguiente gran proyecto es la película de Naruto. Según el informe, se prevé que la producción arranque formalmente alrededor de febrero de 2027. Para ese punto, ya se debería conocer al resto del elenco principal.

Al respecto, el director anunció el julio que ya están abiertas las audiciones para los roles de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Se dice que el estudio busca talento joven que interprete al grupo protagónico y otros personajes clave de la historia. Este proyecto aún carece de fecha de estreno.

La producción de la película live-action actualmente busca el reparto principal

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