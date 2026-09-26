Satya Nadella, presidente de Microsoft, ha sido muy crítico con XBOX durante los últimos meses. El directivo reconoció que la división de videojuegos no es rentable y que genera pérdidas en lugar de ganancias. Pese a los malos resultados financieros, cree que XBOX aún tiene futuro gracias a la visión de Asha Sharma, su actual presidenta.

La directiva llegó a XBOX con una misión: hacer los cambios necesarios para la compañía deje de ser una preocupación para Microsoft. Como consecuencia, hubo una reestructuración importante que se tradujo en despidos, fusiones de estudios y cancelaciones de proyectos.

A pesar del costo humano de esta simplificación del negocio, Nadella está satisfecho con los resultados. En una entrevista reciente, felicitó a Sharma por su trabajo, pues considera que va por el camino correcto para garantizar el futuro de XBOX a largo plazo.

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Satya Nadella está satisfecho con los ajustes recientes en XBOX

A mediados de este año, Nadella explicó que Microsoft ha invertido demasiado en XBOX durante los últimos 25 años. Dejó claro que nunca han abandonado a la división de videojuegos, pues constantemente le inyectaron capital para hacer realidad nuevos proyectos. Sin embargo, pocos generaron el retorno de inversión esperado. Por eso, hizo un llamado urgente para convertir XBOX en “un negocio sostenible”.

Asha Sharma tuvo que reordenar la lista de prioridades de XBOX, lo que implicó despidos masivos que, en total, afectarán a 3200 empleados. Por otro lado, XBOX Game Studios se reestructuró y algunas de sus franquicias más importantes pasaron a nuevos estudios, como es el caso de Halo con Activision.

El presidente de Microsoft está satisfecho con los ajustes hechos hasta ahora y así lo expresó durante una entrevista en el podcast Sources. Nadella considera que XBOX pasa por un proceso de simplificación que es “algo estupendo de ver”, pues es necesario para que la compañía por fin sea rentable.

El directivo está convencido de que, cuando las cosas se equilibren, XBOX tendrá un futuro brillante. Microsoft seguirá comprometido con los videojuegos para cumplir un ambicioso objetivo: ser uno de los editores de juegos más grandes y ofrecer experiencias únicas a los jugadores de XBOX y PC.

El directivo también está contento con las franquicias que XBOX tiene en sus manos y con lo que Asha Sharma ha conseguido hasta ahora para encaminar a la marca a un mejor rumbo.

“Ese siempre ha sido el objetivo: ser una gran editorial y un gran proveedor de plataformas para juegos tanto en PC como en Xbox. Ese es, en cierto modo, nuestro objetivo”, afirmó Nadella. “Si observo los estudios, la cartera de propiedad intelectual que tenemos y nuestra capacidad para aprovecharla y producir grandes juegos en el futuro, me siento fantástico”.

El futuro de la compañía en manos de Asha Sharma

Asha Sharma generó algunas dudas con su llegada a XBOX, sobre todo por su inexperiencia en el sector. Sin embargo, ha demostrado algo importante: puede cambiar poco a poco el rumbo de la empresa escuchando a los jugadores.

Nadella se mostró contento con el liderazgo de Sharma y aseguró que confía plenamente en su hoja de ruta para definir el futuro de XBOX. Resaltó principalmente su plan para que la compañía crezca financieramente el próximo año fiscal y encontrar un modelo de negocios que sea realmente sostenible.

“El equipo, y Asha en particular, están llevando a cabo una cierta optimización, lo cual es estupendo. Y luego tenemos que inventar el modelo de negocio sostenible adecuado que nos permita ofrecer videojuegos a un número cada vez mayor de personas”, explicó Nadella. “Y creo que Asha y su equipo han dicho que Xbox volverá a crecer el próximo año fiscal, y ese es el plan que están llevando a cabo. Y en ese proceso, están haciendo un trabajo excelente produciendo juegos fantásticos.

Satya Nadella reafirmó su apoyo a XBOX en plena reestructuración

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