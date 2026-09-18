El gaming vive momentos complicados, con presupuestos cada vez más elevados y tiempos de producción excesivos. Es lógico que las compañías apuesten por proyectos que van a la segura, razón por la que muchos juegos AAA siguen la misma fórmula. Al cocreador de The last of Us le preocupa el estado actual de la industria, y durante una entrevista mencionó directamente a God of War Laufey.

Si bien la conversación abordó diversos temas, las palabras del creativo sobre el próximo título de Santa Monica Studio acapararon la atención de los usuarios de Internet. Después de que la noticia se hiciera viral, el desarrollador se vio en la necesidad de matizar sus palabras y ofrecer una disculpa.

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Director de Uncharted 4 y The Last of Us opina sobre los juegos AAA modernos

Bruce Straley es uno de los creativos más reconocidos del sector, pues durante su trayectoria profesional trabajó en importantes juegos AAA como Uncharted 4 y la entrega original de The Last of Us. El desarrollador abandonó Naughty Dog en 2017, y tuvieron que pasar años para que revelara el motivo por el que se salió de la empresa.

En 2025, Straley afirmó que se cansó de la monotonía de trabajar en retos similares, por lo que sintió la necesidad de encontrar nuevos desafíos. Es así como dio un paso al costado y empezó a trabajar en su propio proyecto: Coven of the Chicken Foot. En aquel entonces, también criticó a su antiguo estudio.

Recientemente, Bruce Straley reapareció en una entrevista reciente para la revista Edge, en la que habló sobre el panorama actual de la industria de los videojuegos. Durante la charla, el creativo criticó el modelo actual que da forma a un gran porcentaje de las megaproducciones AAA.

El exdesarrollador de Naughty Dog señala que los juegos de grandes compañías son poco arriesgados, y puso un ejemplo que dio mucho de qué hablar: God of War Laufey, la próxima entrega de la franquicia de fantasía y acción. Si bien elogió el aspecto visual del videojuego de Santa Monica Studio, afirmó que le resulta poco emocionante.

“God of War Laufey. Miro ese juego y cada píxel es alucinante. La cantidad de trabajo y habilidad que se invirtió en cada fotogram... he creado juego de ese tipo y aún sigo impresionado. Pero cuando veo lo que hacen con ese juego, no me entusiasma”, comentó el creativo.

Bruce Straley afirmó que no es “una cuestión personal contra el equipo de God of War”, pero señala que, en general, le parece que en los juegos AAA modernos “no hay oportunidad de inyectar ideas frescas o innovadoras”.

Bruce Straley cree que God of War Laufey y otros juegos AAA son poco emocionantes

Tras polémica, Bruce Straley se disculpa por sus comentarios sobre God of War Laufey

Tal como era de esperar, los comentarios de Bruce Straley no pasaron desapercibidos. Rápidamente, las declaraciones del excreativo de Naughty Dog empezaron a compartirse en redes sociales y medios de noticias, lo que, inevitablemente, atrajo una atención negativa hacia el próximo videojuego de PlayStation.

Tras darse cuenta del revuelo que causó su opinión, Bruce Straley publicó un hilo en X en el que reconoció que se equivocó al mencionar directamente a God of War Laufey. Además, ofreció una disculpa a todos los miembros de Santa Monica Studio.

“Quiero disculparme con el equipo de Laufey por arrastrarlos a todos a esta atención negativa no invitada e innecesaria. Trataba de ilustrar mi preocupación por la industria, y mi error de nombrar su juego es utilizado fuera de contexto y para clickbait. No necesitan esto. Lo siento”, reconoció el desarrollador.

En una publicación de seguimiento, Bruce Straley se sinceró y afirmó que “metió la pata” al mencionar a God of War Laufey, pues su único objetivo era reflexionar sobre el estado de la industria y compartir algunas posibles soluciones a los problemas que la aquejan.

“Tengo ideas sobre lo que está mal y el posible daño grave que se le ha causado a nuestra industria, y sobre cómo podríamos solucionarlo. Pero al intentar tener una conversación reflexiva, metí la pata y mencioné a Laufey, y ese fue mi error”, comentó el exdesarrollador de Naughty Dog.

El creativo continúa con su punto, y afirma que lanzamientos como BioShock, Half-Life 2, Uncharted 2, Gears of War y The Last of Us “establecieron el modelo de los videojuegos AAA modernos”. También criticó la insistencia de las compañías de querer unirse a la moda de los juegos como servicio.

Naughty Dog trabaja actualmente en Intergalactic: The Heretic Prophet, su próxima producción AAA; sin embargo, Neil Druckmann ya confirmó que hay más proyectos de The Last of Us en desarrollo.

Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dog y God of War Laufey de Santa Monica Studio son los próximos grandes exclusivos de Sony

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con los comentarios de Bruce Straley sobre el próximo exclusivo de PS5? ¿Crees que debía disculparse? Déjanos leerte en los comentarios.

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