Alexelcapo es uno de los creadores de contenido más populares de España y el resto del mundo, y ciertamente suele compartir sus opiniones sin temor a represalias o a la reacción de la audiencia. En esta ocasión, enfrentó una gran polémica tras criticar duramente a David Jaffe, quien reaccionó molesto y se defendió de las acusaciones.

El State of Play de la semana pasada estuvo lleno de anuncios interesantes, pero la revelación oficial de God of War Laufey fue posiblemente el punto alto de la presentación. Aunque el primer adelanto emocionó a muchos fanáticos, también generó polémica debido, en gran medida, al aspecto de la protagonista.

La conversación en torno al nuevo proyecto de Santa Monica Studio y PlayStation se intensificó en redes sociales durante los últimos días, así que el streamer español brindó su opinión al respecto y tuvo algunos comentarios muy despectivos para uno de los responsables originales de la franquicia. El creativo respondió a las críticas.

Video relacionado: La verdadera historia de God of War: la creación, su inspiración y sus orígenes

Alexelcapo defiende a God of War Laufey y criticó al creador de la franquicia

God of War Laufey enfrentó numerosas críticas tras su revelación inicial a principios de la semana pasada, y muchos se apresuraron a decir que es un juego “progre” por alejarse de Kratos y su hijo Atreus para enfocarse en Faye, interpretada una vez más por la actriz Deborah Ann Woll.

David Jaffe, uno de los creadores de la franquicia, se encuentra en el grupo de personas que no quedaron muy sorprendidas con la nueva entrega. Poco después de la presentación, afirmó que el título luce “terrible” y predijo que será un fracaso comercial.

Más adelante, el creativo publicó un video en su canal de YouTube en el que reflexionó sobre la dificultad de trasladar los rostros de los actores de la vida real a un videojuego, un tema que fue tendencia debido a las críticas que giraron en torno a la apariencia de Faye en God of War Laufey y Jean Grey en Marvel’s Wolverine.

En medio de la polémica, Alejandro Fernández Miret, mejor conocido por su alias Alexelcapo en Internet, habló sobre el tema en una transmisión en vivo y arremetió duramente contra David Jaffe. El streamer español afirmó que los comentarios del creador de la franquicia son irrelevantes y lo tachó de un timador de derecha.

“El creador de la saga ha dicho que esto es una vergüenza. El mismo pavo que lleva siendo un don nadie desde hace 20 años. El que lleva 20 años comiéndose los mocos, siendo un desgraciado grifter de derechas en Twitter. ¿Ese? Perfecto, me alegro. [las críticas] son una buena señal”, comentó el creador de contenido.

Alexelcapo criticó a David Jaffe por sus comentarios sobre el nuevo juego de God of War

Adicionalmente, Alexelcapo afirma que el Kratos que aparece en la saga nórdica que empezó con la entrega de 2018 es notablemente superior a la de la versión del título original y la primera trilogía.

“Cuando llevaron a Kratos a cumplir su arco como personaje y transformarse en alguien mejor, te pareció horrible. Es el mismo pavo que detesta al nuevo Kratos cuando el nuevo Kratos es 45,000 millones de veces mejor que el antiguo a nivel de personaje. Pues chico. Más no te lo puedo explicar”, dijo el streamer oriundo de España.

Hey moron, I'm probably the most progressive guy you know. Sit the fuck down; you know NOTHING about me if you think I'm far right. Or even right. Or even Republican. You stupid fuck. Just cause you know how to turn on a mic, doesn't mean you should speak into it. Fuckin moron. https://t.co/vy97drbrzc — David Jaffe (@davidscottjaffe) June 11, 2026

David Jaffe responde a las críticas del streamer español

En un giro inesperado que nadie vio venir, las críticas de Alexelcapo llegaron hasta el creativo de 55 años, quien reaccionó molesto en redes sociales a un breve clip de la transmisión en vivo del creador de contenido y se defendió de las críticas que lo acusan de pertenecer al partido de derecha.

“Oye, tonto. Probablemente soy el tipo más progresista que conoces. Siéntate un poco. No sabes nada de mí si piensas que soy de extrema derecha. Ni siquiera soy de derecha, ni republicano. Solo porque sepas cómo encender un micrófono no significa que debas hablar con él. Tarado de porquería”, comentó el creador de God of War.

Al parecer, Alexelcapo se abstuvo de responder a estos comentarios y hasta allí llegó la polémica. En la sección de comentarios, David Jaffe volvió a enfatizar que no pertenece al partido de derecha de Estados Unidos, a la par que otros usuarios criticaron tanto al desarrollador como al streamer español.

Lo curioso es que el creativo ignoró por completo los comentarios sobre que el Kratos que aparece en los más recientes juegos de la franquicia, incluido el próximo God of War Laufey, es mejor que el de los títulos originales. De cualquier forma, Santa Monica Studio ya prometió que el personaje aparecerá en futuros proyectos de la franquicia.

A David Jaffe, creador de la saga, no le gustó el nuevo God of War Laufey

Podrás leer más noticias relacionadas con God of War si visitas esta página.

Video relacionado: God of War: Sons of Sparta: ¿es tan malo como dicen? - Lo Bueno, Lo Malo y lo Meh

Fuente