El Nintendo Direct de hoy se dedicó exclusivamente a los proyectos en marcha para celebrar los 40 años de The Legend of Zelda. Uno de ellos es el remake de Ocarina of Time, que ya tiene fecha de lanzamiento y precio.

La buena noticia es que Nintendo mantuvo su compromiso de marcar diferencia en cuanto al costo del juego según el formato. Asimismo, la edición digital tiene un precio muy accesible y que está por debajo del estándar actual de la industria, lo cual beneficiará a los jugadores de Switch 2.

NO TE LO PIERDAS: Nintendo Switch 2 tendrá una edición especial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, pero no incluirá el juego

¿Cuánto cuesta el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Tras el Nintendo Direct, la compañía japonesa lanzó la preventa del remake de Zelda: Ocarina of Time en la eShop para Switch 2 y hay buenas noticias para los jugadores.

El esperado remake que debutará el próximo 5 de noviembre tiene un precio de $59.99 dólares en su edición digital y $69.99 dólares para la versión física.

Estos precios corresponden con la actual política de Nintendo en cuanto al precio de sus juegos de acuerdo con el formato. La empresa trata de equilibrar la preferencia de los jugadores y considera que una copia digital cuesta menos que una copia física por obvias razones. Esta decisión agradó a los jugadores que llevan décadas cuestionando los costos de los juegos digitales en comparación con los físicos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time digital is confirmed $59.99. Expect $69.99 for physical release (hopefully Walmart continues the $10 off MSRP preorder price) https://t.co/DYArqIZg5x pic.twitter.com/vrOyH1QWrA — Wario64 (@Wario64) September 8, 2026

Una edición especial para una ocasión especial

Por otra parte, las cuentas de Nintendo informan desde hace unos minutos que el lanzamiento del remake de Zelda: Ocarina of Time se celebrará con una portada especial de edición limitada.

De acuerdo con la información, la primera tanda de copias físicas que se lance al mercado vendrá con una portada con estilo metálico y texturizada.

Esta edición se mantendrá hasta agotar existencias, por lo que una vez que se termine el stock la siguiente tanda de copias para Switch 2 tendrá una portada con estilo normal de impresión a color.

Esta decisión de Nintendo recuerda el lanzamiento de Zelda: Majora’s Mask en 2000 con un cartucho dorado y una portada en 3D. Irónicamente, esa versión es más común que la “normal”.

The first print run of the physical version of The Legend of #Zelda: #OcarinaOfTime for Nintendo Switch 2 will feature special textured foil packaging while supplies last. pic.twitter.com/JJATp4JQk7 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 8, 2026

ENTÉRATE: La película live action de The Legend of Zelda ya tiene nombre y logotipo oficial, se estrenará en cines en primavera de 2027

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