Rockstar Games reveló esta semana los primeros detalles y ofreció un vistazo previo a varias estaciones de radio de Grand Theft Auto VI, título que ofrecerá un completo apartado musical a los jugadores. Gracias a esto, tenemos una lista preliminar de los artistas y bandas que formarán parte del esperado juego para PS5 y XBOX Series X|S.

La música latina estará muy presente en GTA VI con Cocoteo FM, una estación de radio dedicada llena de éxitos de nuestra región. Uno de los músicos más destacados de esta emisora será Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Además, el juego tendrá música de bandas legendarias del metal, la música country, el hip-hop y más géneros que darán vida a la enorme ciudad de Leonida.

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Bad Bunny y más artistas latinos musicalizarán GTA VI

GTA se ha caracterizado por reunir a grupos del momento y músicos consagrados en cada una de sus bandas sonoras. La nueva entrega de la franquicia no será la excepción, pues incluirá canciones de todos los géneros que son reconocidas a nivel internacional. Rockstar confirmó que su estación de radio de música latina incluirá bachata, merengue, dembow y reguetón.

Bad Bunny es uno de los artistas más destacados de nuestra región que estará presente en GTA VI. Algunas de las canciones del cantante puertorriqueño sonarán en Cocoteo FM, donde también será locutor al lado de RaiNao, artista emergente de Puerto Rico.

El cantante de reguetón será conocido dentro del juego como El Martillo y, por ahora, sabemos que su canción EoO, éxito de 2025, ambientará la aventura de Lucia y Jason.

Rockstar también confirmó que Romeo Santos estará presente con su tema Canalla, mientras que Axel Rulay y Farruko lo harán con Si es trucho es trucho. Anteriormente, se confirmó la participación de Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso, que formarán parte de la programación de Cocoteo FM.

Actualmente, no se ha revelado la lista completa de artistas de ascendencia latina que estarán en las estaciones de radio de GTA VI. Filtraciones sugieren que Fuerza Regida estará en la banda sonora, pero por ahora es un rumor. Abajo está la lista de canciones latinas confirmadas hasta ahora:

EoO - Bad Bunny

Si es trucho es trucho (Remix) - Axel Rulay featuring Farruko & El Afla

Canalla - Romeo Santos & El Chaval de la Bachata

Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – S

Bad Bunny encabeza la lista de artistas latinos de GTA VI

Black Sabbath y más bandas también estarán en GTA VI

Por supuesto, GTA VI también ofrecerá una fabulosa selección musical del resto del mundo. Gracias al previo de las estaciones de radio, sabemos que los fans del metal podrán disfrutar temas de Black Sabbath, Pantera y Slayer.

El esperado juego de Rockstar también incluirá temas de Charli XCX, MGMT, Zara Larsson & PinkPantheress, JefeEdai, JT Money, Asake, David Allan Coe y demás artistas internacionales. Abajo está el resto de canciones de GTA VI confirmadas hasta ahora:

That’s It – Yung Lean

RHYNO – Travis Scott

Last Thing You Need – Morgan Wallen

Bright Lights, Big City – Keith Richards

Need a Little Time Off for Bad Behavior - David Allan Coe

Don’t Come Home a Drinkin’ - Loretta Lyn

The Conversation - Hank Williams, Jr & Waylon Jennings

Joha - Asake

Gye Wani - Pat Thomas featuring Ebo Taylor

Shay’sana - DJ Lag & Robot Boii featuring Kamo Mphela

I - Black Sabbath

Black Sabbath y más populares bandas estarán en GTA VI

I’m Broken - Pantera

Raining Blood - Slayer

Good Ones - Charli XCX

Electric Feel - MGMT

Midnight Sun (Girls Trip) - Zara Larsson & PinkPantheress

Like a Pimp Mix - JefeEdai

Who Dat - JT Money

Born N Raided - DJ Khaled (featuring Pitbull, Trick Daddy, & Rick Ross)

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