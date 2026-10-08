La música siempre ha sido un componente muy importante de Grand Theft Auto, así que Rockstar Games no quiere decepcionar con GTA VI. Recientemente, la compañía nos dio un adelanto de la banda sonora que musicalizará nuestros paseos por Leonida, pero sin detallar las estaciones de radio que ofrecerá la nueva entrega de la saga.

Esta mañana, el estudio por fin compartió detalles al respecto y reveló las 6 primeras estaciones de radio de GTA VI. Al igual que anteriores títulos de la saga, la aventura de Jason y Lucia ofrecerá una gran variedad de géneros musicales, que van desde el rock hasta el metal y del blues a la música latina.

Por supuesto, GTA VI también llegará con algunas novedades para este apartado de la franquicia, incluyendo un nuevo tipo de contenido que se podrá disfrutar por primera vez en el radio de la franquicia.

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GTA VI y sus estaciones de radio ofrecerán una gran variedad de música

El nuevo título de Rockstar Games promete ser toda una experiencia musical que dejará satisfechos a los melómanos. El estudio promete que GTA VI tendrá la selección más grande y variada de estaciones de radio en la historia de la franquicia, así como algunas novedades interesantes que los jugadores disfrutarán.

Entre los géneros confirmados hasta ahora están: rock clásico, hip-hop moderno, pop, metal, dance, música latina, éxitos de los años 80, electrónica, blues, baladas y la clásica radio hablada con entrevistas. En cuanto a la música de nuestra región, GTA VI ofrecerá bachata, merengue, dembow y reguetón, por medio de la estación Cocoteo FM.

También habrá estaciones dedicadas al country, la música africana y más. Por ahora, Rockstar Games no ha confirmado la lista completa de artistas que formarán parte de la banda sonora de GTA VI, pero ya nos dio una adelanto.

Sabemos que artistas como Yung Lean, Keith Richards, Travis Scott, Morgan Wallen y Rauw Alejandro hicieron música nueva para el videojuego. De hecho, algunas de sus canciones estarán incluidas en el lanzamiento físico de la banda sonora de GTA VI.

Rockstar ya ofrece a los fans la oportunidad de escuchar un previo de las primeras 6 estaciones de radio, desde la sección Música del sitio oficial del juego. Abajo están las estaciones de radio confirmadas hasta ahora con sus respectivas descripciones:

Cocoteo FM: Cocoteo FM es el hogar de Leonida para lo mejor de la música latina moderna. Conducido por El Martillo y La Gata y presentando de todo, desde bachata y merengue hasta dembow y reguetón, Cocoteo FM es la fiesta que nunca se apaga .

Radio Rural: MW y Delta Dawne hacen vibrar la música country alternativa en Grassrivers, Port Gellhorn y más allá. No te pierdas al reportero itinerante de Back Country, meteorólogo de los pantanos y amante secreto de Delta, Mud Dog Mike, quien te acompaña desde el asiento del conductor de su hidrodeslizador en Grassrivers.

AfroBank FM: sube el volumen con Burna y Palmsy, el dúo dinámico de AfroBank FM que selecciona lo mejor de la música africana, desde clásicos del siglo XX y joyas por descubrir hasta sonidos contemporáneos como amapiano, 3-step y mucho más.

Las estaciones de radio de GTA VI ofrecerán unas atractiva y variada selección musical

The Chamber 106.6: el metal más potente ha llegado a Leonida. Súbete al pogo con DJ Kerry y DJ Tom para disfrutar del metal clásico de los 80 y más allá, mientras canalizan las profundas raíces metaleras de Leonida.

Flash FM: la institución de Vice City que ofrece lo mejor de la música pop con Robyn y Alex, garantizando que te hará bailar sin importar en qué parte del estado de Nueva York te encuentres.

Clásicos del Sur Sucio: un poco de hospitalidad sureña de Trick y Trina, con clásicos regionales de rap y hip-hop. Desde la playa hasta el barrio, nadie representa a Leonida y al Sur como ellos.

GTA VI ofrecerá por primera vez podcasts

GTA VI incorporará algunas novedades a las estaciones de radio y el lado musical de la franquicia. Para empezar, la música se podrá escuchar en los vehículos, pero también cuando exploremos Leonida a pie. Jason y Lucia tendrá un smartphone y unos audífonos para escuchar música casi en cualquier momento.

Por otro lado, el juego ofrecerá por primera vez una selección de podcasts, así que será posible consumir una gran variedad de contenido, además de la banda sonora del juego. Por ahora, no hay más detalles al respecto, pero seguramente Rockstar nos sorprenderá.

“Con emisoras dedicadas a todo tipo de música, desde rock clásico hasta programas de entrevistas, los jugadores de Grand Theft Auto VI disfrutarán de la mayor y más variada selección de radio dentro del juego hasta la fecha. Además, por primera vez, Grand Theft Auto VI presenta una serie de podcasts a la carta para que Jason y Lucia los disfruten más allá de la radio terrestre de Leonida”, explicó el estudio.

GTA VI complementará su banda sonora con podcasts de temas diversos

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