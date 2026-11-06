Muchos fanáticos sueñan con despertarse algún día y ver la noticia de que Bloodborne 2 está en desarrollo. Tristemente, eso aún no sucede y, a estas alturas, luce cada vez más improbable. Ante la falta de noticias sobre una continuación, los jugadores se preguntan por qué la esperada secuela todavía brilla por su ausencia pese a las peticiones constantes de la comunidad.

Tampoco queremos decir que sea imposible que algún día se lance un remake o un nuevo videojuego de la franquicia de rol y acción, pero parece que simplemente está hasta abajo en la lista de prioridades. Recientemente, un exdirectivo de PlayStation reveló el posible motivo por el que la segunda entrega todavía no se materializa.

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Es difícil que haya una secuela de Bloodborne por culpa de la “la gran cantidad de derechos asociados”

El exclusivo de PS4 vio la luz del día en 2015, y de inmediato se convirtió en un clásico moderno querido por miles de jugadores en todo el mundo. Actualmente posee una calificación sobresaliente de 92 en Metacritic, lo que demuestra que, sin duda, es uno de los mejores juegos de la generación anterior.

Pese a todo eso, la serie de FromSoftware sigue inactiva y sin mostrar indicios de un posible regreso. ¿Por qué todavía no se desarrolla una secuela o un remake? Posiblemente jamás sabremos el motivo real, pero un exdirectivo de PlayStation brindó su teoría y explicó los motivos potenciales por los que la segunda entrega sigue sin ser una realidad.

Durante su participación en el podcast Trophy Room, Shawn Layden, exdirector ejecutivo de Sony Interactive Entertainment America, puntualizó que “revivir juegos antiguos representa su propio desafío”, y señaló lo complicado que sería crear un nuevo título que esté a la altura de las expectativas de los fanáticos.

“¿Se puede hacer algo que no solo respete el [material] original, también lo recree?”, reflexionó el antiguo directivo de PlayStation. Demon’s Souls, otro aclamado RPG de FromSoftware, regresó en 2020 con un remake de la mano de Japan Studio y Bluepoint Games, compañías que cerraron sus puertas en años posteriores.

Los fanáticos esperaban que Bloodborne recibiera el mismo tratamiento, o que tuviera una secuela que expandiera el mundo de Yharnam y sus alrededores. Tristemente, todavía no tenemos ni un relanzamiento ni una continuación. Shawn Layden cree que eso se debe a una mera cuestión burocrática de derechos sobre la propiedad intelectual.

“Hay muchos derechos involucrados. Y es algo así como que Sony, FromSoftware y la empresa matriz de From estén involucradas. Creo que conseguir que todos den su aprobación es probablemente el mayor desafío”, comentó el exdirectivo de PlayStation.

Es una teoría bastante factible. De acuerdo con informes previos, Bluepoint Games, autores de la versión moderna de Demon’s Souls, propuso crear un remake de Bloodborne; sin embargo, parece que FromSoftware rechazó la idea e impidió que Sony diera luz verde al proyecto.

Los derechos de la franquicia serían el motivo por el que aún no se lanza una secuela de Bloodborne ni un remake

Bloodborne tendrá un nuevo proyecto oficial que ya está en desarrollo

Las palabras recientes de Shawn Layden están en sintonía con los comentarios previos de Shuhei Yoshida, exjefe de PlayStation. El antiguo directivo japonés teoriza que Bloodborne es la obra más preciada de Hidetaka Miyazaki, motivo por el que el director no quiere que haya nuevos proyectos de la franquicia sin que él esté involucrado.

“Ya no trabajo en el equipo principal, así que no sé qué pasa, pero mi teoría es que... a Miyazaki le encanta Bloodborne. Ya sabes, lo que él creó. Así que creo que está interesado, pero tiene tanto éxito y está tan ocupado que no puede hacerlo él mismo, pero no quiere que nadie más lo toque”, comentó Yoshida.

A estas alturas, luce muy improbable que se lance un nuevo videojuego de la franquicia en el futuro cercano; sin embargo, eso tampoco significa que la serie está completamente olvidada. Hace un par de semanas, se anunció un nuevo artículo coleccionable que debutará en 2027.

Más relevante aún, Lyrical Animation y PlayStation Productions unieron fuerzas para trabajar en una película animada completamente original. Los detalles sobre la trama son un misterio, pero el productor Seán McLoughlin, mejor conocido por su nombre de youtuber Jacksepticeye, confirmó que ya tienen director y guionista.

Bloodborne regresará eventualmente en la forma de una película animada

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que la saga regresara con una secuela? ¿Prefieres un remake o una remasterización? Déjanos leerte en los comentarios.

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