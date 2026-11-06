Dragon Ball Super: Beerus generó muchas expectativas tras su revelación oficial a principios de este año. Si bien muchos argumentaron que era innecesario un remake, otros señalaron que podría ser una oportunidad para corregir los problemas de la serie original de 2015. Esta nueva versión fue incapaz de eludir la polémica, pero mantiene buenos niveles de audiencia.

El show basado en la obra de Akira Toriyama se estrenó mundialmente a mediados de octubre, y en este momento aún se encuentra en emisión. Si bien apenas cuenta con 4 episodios al aire, eso fue suficiente para que se posicionara en la lista de lo más visto en una popular plataforma de streaming.

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Dragon Ball Super: Beerus es un éxito en Netflix con millones de visualizaciones

La nueva serie animada de Toei Animation se estrenó oficialmente el 11 de octubre de 2026 en Japón a través de la señal de Fuji TV, mientras que el resto del mundo también pudo verla el mismo día a través de Crunchyroll. El servicio especializado en anime es el único que tiene simulcast.

Dragon Ball Super: Beerus también se estrena en Netflix y HBO Max, pero allí los nuevos episodios se estrenan una semana después de su emisión original. A pesar del retraso de múltiples días, los fanáticos respondieron al llamado y se dieron cita para ver el regreso de Goku, Bills, Vegeta y Whis.

El sitio Netflix Tudum revela que el remake del popular pero controversial anime de 2015 acumuló millones de visualizaciones entre el 19 y el 25 de octubre, cuando solo se habían estrenado los primeros 2 episodios. El primer capítulo nos presenta al Dios de la Destrucción, mientras que en el segundo vemos su batalla contra Goku.

De acuerdo con el sitio, Dragon Ball Super: Beerus alcanzó 2.2 millones de visualizaciones en ese periodo, lo que fue suficiente para que se posicionara en el lugar número 9 de los programas más vistos en todo el mundo en idiomas distintos al inglés. La serie se encuentra en el top 10 junto a Lupin, 100 Days of Deception y Take Charger of my Heart.

Al revisar el listado del periodo que engloba del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, podemos observar que el show de Toei Animation salió del top 10. Es razonable, ya que el episodio 3 decepcionó a los fanáticos. El capítulo 4 llegará a Netflix esta semana, y será interesante descubrir si logra llevar la serie otra vez a la lista de lo más visto de la plataforma de streaming.

Si bien 2.2 millones de reproducciones parece poco, hay que recordar una vez más que los episodios se estrenan con una semana de retraso. Es probable que los niveles de rating sean superiores en Crunchyroll, servicio que lanza los nuevos capítulos tan sólo un par de horas después de su emisión en Japón. Tampoco hay datos sobre HBO Max.

Dragon Ball Super: Beerus debuta con el pie derecho en Netflix y reúne a millones espectadores en la plataforma de streaming

Dragon Ball Super: Beerus es uno de los éxitos del otoño, a pesar de las polémicas

Este informe deja claro que Dragon Ball Super: Beerus es uno de los mayores lanzamientos del otoño, y refuerza la popularidad de la franquicia de Toei Animation y Akira Toriyama; sin embargo, esta producción ya recibió numerosas críticas negativas pese a apenas tener 4 episodios.

Este remake pretendía corregir la infame animación del anime de 2015, así como realizar algunos cambios en la edición para mejorar el ritmo de la narrativa. El productor Akio Iyoku explicó que uno de los objetivos de esta producción era apegarse más a la visión del creador de la franquicia.

El episodio 1 recibió el visto bueno de la comunidad por adaptar una escena nunca antes vista extraída directamente del manga de Toyotaro, mientras que el capítulo 2 emocionó a los fanáticos por presentar la batalla entre Bills y Goku con un estilo visual sorprendente.

No obstante, el tercer episodio de Dragon Ball Super: Beerus dividió las opiniones de la comunidad por eliminar el famoso baile de Bingo de Vegeta. Por su parte, el episodio 4 dejó en evidencia uno de los mayores defectos del anime: los filtros exagerados y la edición apresurada. Los fans también criticaron la ausencia de algunos momentos icónicos.

El capítulo 5 se estrenará a través de Crunchyroll el domingo 8 de noviembre de 2026, y por fin mostrará la batalla entre el Dios de la Destrucción y Goku Super Saiyajin God. Poco a poco nos acercamos a la adaptación de los arcos de la Resurrección de Freezer y el Torneo de Champa.

Toei Animation confirmó que el arco de la Patrulla Galáctica, también conocido como el Arco de Moro, se encuentra actualmente en producción. Reportes sitúan el estreno de esta temporada en 2027, pero en este momento se desconoce la fecha de lanzamiento oficial. Tampoco hay información sobre el posible regreso del manga de Toyotaro.

Dragon Ball Super: Beerus recibió muchas críticas negativas por eliminar escenas y hacer cambios en el tono de la historia

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