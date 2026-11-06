Grand Theft Auto VI será el juego más ambicioso y grande de Rockstar Games. Por ello, es normal saber que requerirá una descarga masiva y consumirá bastante espacio del almacenamiento interno de nuestras consolas. Si bien tendremos días de anticipación para descargarlo, el proceso será tan rápido o lento según la velocidad de nuestra conexión a Internet.

Rockstar ya confirmó que GTAVI pesará la increíble cantidad de 212 GB, así que los jugadores con una conexión lenta sufrirán y esperarán bastante antes de poder correrlo en su PS5 o XBOX Series X|S. Ante esto, una compañía de Internet decidió salir a su rescate.

Recientemente, la empresa anunció una atractiva promoción para que los jugadores obtengan velocidad extra de forma gratuita. De esta forma, podrán descargar la inmensa cantidad de datos de GTAVI incluso en media hora.

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Compañía de Internet regalará velocidad extra para que jugadores puedan descargar GTAVI sin problemas

Esta semana, Rockstar reveló que la precarga de GTA VI iniciará el próximo martes 10 de noviembre. Los fans que preordenaron su copia digital podrán descargar el título ese día, mientras que los jugadores con una copia física podrán hacerlo a partir del 12 de noviembre.

Estamos a pocos días de que esto ocurra, así que es el momento ideal para hacer espacio en nuestra consola y revisar nuestra conexión a Internet. Algunos jugadores están preocupados, sobre todo aquellos que no podrán precargar el título, pues temen que su servicio sea demasiado lento y que la descarga demore demasiado,

Por fortuna, un proveedor de Internet está dispuesto a ayudarlos. Spectrum, una de las compañías más grandes de telecomunicaciones de Estados Unidos, ofrecerá un paquete de mejora gratuito a sus clientes que esperan el lanzamiento de GTAVI.

En un comunicado, presumió que la velocidad extra que regalará será suficiente para descargar el juego de Rockstar en menos de 30 minutos, esto a pesar de su enorme tamaño que supera los 210 GB. La promoción estará disponible del 9 al 30 de noviembre, así que será muy útil para precargar el juego o descargarlo una vez que ya esté disponible.

“El juego más esperado del mundo está casi listo para descargar, y Spectrum obsequiará a los clientes elegibles con un aumento de velocidad de Gig gratuito del 9 al 30 de noviembre, que les permitirá disfrutar de Vice City antes de que el resto de la ciudad termine de descargarlo. Sin costo alguno y sin condiciones. Con Spectrum Internet Gig, los clientes pueden empezar a jugar a Grand Theft Auto VI en menos de 30 minutos, así que el día del estreno es para disfrutar del paseo, no para descargar”, dijo la compañía.

El proveedor de Internet promete velocidades de hasta 1 gigabit por segundo para sus clientes que cumplan con ciertos requisitos. Los que ya tengan paquetes con esa velocidad, recibirán un aumento de hasta 2 Gbps.

Descargar GTAVI será un ejercicio de paciencia para los jugadores debido a su peso de 212 GB

Rockstar Games prepara algunos regalos para el estreno de GTAVI

Muchos fanáticos de la saga están un tanto decepcionados con el lanzamiento sólo digital del juego. Hay que recordar que sus copias físicas no traerán disco, sino sólo un código de descarga. También ya se confirmó que las cajas no traerán coleccionables especiales ni nada extra que incentive la compra de dicha versión.

Por fortuna, Rockstar ya confirmó que consentirá a sus jugadores con algunas sorpresas, que estarán disponibles en el día de lanzamiento. Para no perder la tradición, el estudio ofrecerá un póster y un mapa del juego, aunque sólo estarán disponibles como descarga digital.

Los fanáticos de GTAVI también podrán conseguir una versión física del póster, pero sólo en la tienda de Rockstar y a cambio de $0.99 USD.

Rockstar ofrecerá coleccionables gratuitos de GTAVI el próximo 19 de noviembre

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