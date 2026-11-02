Con una estética extrañamente lovecraftiana y una jugabilidad vertiginosa que expandió los límites de lo que soulslike podía ser, Bloodborne se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos de PlayStation. Su inmensa popularidad persiste pese al paso de los años, y aún es capaz de vender miles de copias y reunir a muchos jugadores.

Aunque la franquicia lleva inactiva más de una década, la obra maestra de FromSoftware mantiene el buen ritmo comercial. Un nuevo reporte revela que logró despachar miles de copias durante 2026, lo que, hasta cierto punto, da esperanza a los fanáticos de que algún día haya un remake o una secuela.

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Bloodborne habría vendido más de 200,000 copias durante 2026

Es sumamente normal que los juegos más antiguos pierdan ímpetu con el paso del tiempo, y que sus ventas decaigan progresivamente hasta llegar al punto de sólo despachar un puñado de unidades al mes. Es un fenómeno que, naturalmente, también afecta al exclusivo de PS4, que llegó a las tiendas en marzo de 2015.

Aunque posee más de 10 años sobre sus espaldas, Bloodborne aún mantiene un ritmo comercial que otros juegos más modernos envidiarían.

Rhys Elliott, jefe de análisis de mercado de la firma Alinea Analytics, señaló que el RPG de acción desarrollado por FromSoftware logró vender 251,000 copias sólo durante 2026. Es una gran hazaña para un título tan antiguo. Para contextualizar, reportes pararlos señalan que el reciente Gears of War: E-Day sólo ha vendido alrededor de 400,000 ejemplares desde su lanzamiento.

De acuerdo con el analista, Bloodborne acumula cerca de 10.4 millones de copias vendidas hasta la fecha. En caso de que ese número resulte preciso, ya habría generado unos $317 millones de dólares en ingresos. Pero claro, también hay que considerar que seguramente muchos jugadores lo compraron en descuento.

Aun así, es un logro impresionante. Rhys Elliott remarca que más de 500,000 personas probaron el souslike de Sony en octubre a través de PlayStation Plus. El juego tiene una estética muy aterradora, por lo que no resulta extraño que sea particularmente popular en la temporada de Halloween.

Llama la atención que, según el informe, los jugadores que probaron Bloodborne también jugaron otros títulos de FromSoftware, como ELDEN Ring, Sekiro: Shadows Dice Twice y Dark Souls 3. Éste último, por cierto, desactivó temporalmente sus servidores debido a un riesgo de seguridad.

Bloodborne mantiene las buenas ventas, y logró despachar más de 200,000 copias en 2026

¿El éxito constante de Bloodborne permitirá que haya una secuela o un remake?

Los datos anteriores dejan en evidencia que Bloodborne todavía ocupa un lugar muy especial en los corazones los fanáticos. Es por eso mismo que resulta muy triste que la franquicia permanezca en las sombras, aparentemente sin posibilidades de regresar con un proyecto inédito en el terreno de los videojuegos.

Si bien el juego de rol con temática lovecraftiana se puede jugar en PlayStation 5 sin problemas gracias a la función de retrocompatibilidad, no existe un port nativo que aproveche las bondades únicas del hardware next-gen de Sony. Esto quiere decir que la mayoría de los problemas técnicos de la versión original aún persisten.

Por mucho tiempo, los fanáticos pidieron un port para PS5, una remasterización, un lanzamiento para PC o un remake. Los jugadores más optimistas aún mantienen la esperanza y esperan que algún día se lance una secuela que expanda la narrativa y el concepto de la obra original. A pesar del claro entusiasmo de la comunidad, la franquicia sigue inactiva.

Informes previos señalaron que el ahora extinto Bluepoint Games propuso desarrollar un remake de Bloodborne; sin embargo, se dice que FromSoftware rechazó la idea. Shuhei Yoshida, exdirectivo de Sony Interactive Entertainment, teoriza que esta serie en particular es muy importante para Hidetaka Miyazaki.

“A Hidetaka Miyazaki le encanta Bloodborne, lo que él mismo creó. Así que creo que está interesado [en hacer más proyectos], pero tiene tanto éxito y está tan ocupado que no puede hacerlo él mismo, y no quiere que nadie más lo toque”, comentó Shuhei Yoshida.

Si bien se desconoce si algún día habrá un nuevo videojuego de la franquicia, PlayStation Productions y Lyrical Animation unieron fuerzas para trabajar en una película animada. El productor Jacksepticeye confirmó que el proyecto ya tiene director y guionista, y prometió que pronto habrá noticias al respecto.

Los fanáticos aún no pierden la esperanza y creen que algún día debutará Bloodborne 2 o un remake del juego original

Pero cuéntanos, ¿cuándo compraste el exclusivo de PS4? ¿Crees que algún día regresará con una secuela original o un remake? Déjanos leerte en los comentarios.

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