La Copa del Mundo 2026 de la FIFA entró en su fase de eliminación directa y no está de más decir que en esta etapa los duelos son emocionantes y dramáticos. El primer duelo de hoy fue Brasil vs Japón, duelo que atrajo el interés de los fans del anime y el manga de Supercampeones.

La saga japonesa Captain Tsubasa tiene en su historia un duelo entre ambas selecciones y los seguidores no tardaron en celebrar que por fin este partido se hizo realidad en un Mundial.

¿El partido sobrevivió al hype? Pero, lo más importante, ¿su resultado fue igual o ya hay un nuevo final canon? Te contamos a continuación.

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Brasil vs Japón: el partido que volvió tendencia a Supercampeones en redes sociales

El duelo de eliminación directa entre Brasil y Japón de la Copa del Mundo 2026 llamó la atención de grupos de fans más allá de los futboleros.

Los entusiastas del anime y el manga lo convirtieron en tendencia pues se trata de un duelo que sí sucedió en la famosa saga de Supercampeones.

Si eres fan de los Samurai Blue, tenemos malas noticias. El partido terminó 2-1 a favor de Brasil. El primer tiempo de los japoneses fue espectacular y se adelantaron en el marcador con gol de Kaishu Sano. Durante la primera parte, los nipones desconcertaron a la escuadra brasileña con un fútbol vertical y coberturas defensivas de alta velocidad.

Sin embargo, el talento brasileño apareció en la segunda parte. Casemiro y Gabriel Martinelli se encargaron del empate y la remontada, respectivamente.

El partido de los supercampeones lo ganó Brasil.



Brasil 🇧🇷 2 - Japón 🇯🇵 1 #CopaMundialFIFA2026 pic.twitter.com/6B81cpDGrR — The Man (@godsavestheman) June 29, 2026

¿El resultado fue el mismo de Supercampeones?

Tras el final del encuentro, los fans se dividieron respecto a lo que pasó en la realidad y aquello que sucedió tanto en el anime, como en el manga.

La comunidad consideró que este es el triste final “no oficial” del anime, pues en Captain Tsubasa: Road to 2002 la historia termina en la previa al duelo entre Japón y Brasil.

Sin embargo, en el manga la historia es diferente. Según los eventos de Captain Tsubasa: World Youth, el partido sí se lleva a cabo y Japón gana en tiempo extra 3-2 a Brasil con un gol de Oliver Atom que sella la remontada.

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