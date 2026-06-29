La crisis de memoria tiene en jaque a toda la indutria tecnología, pues ha provocado aumentos de precio, escasez de productos y serios problemas para los fabricantes de hardware. Samsung, SK hynix y Micron están en la mira de las autoridades de Estados Unidos, pues una demanda asegura que manipularon el mercado a su favor y generaron el caos actual.

Las compañías son 3 de los fabricantes de memoria más importantes a nivel global y, según la demanda, controlan cerca de 90% del mercado mundial de DRAM. La escasez y el encarecimiento de este componente ha causado estragos en la tecnología de consumo, incluyendo las consolas de videojuegos.

El Tribunal del Distrito Norte de California acusa a las empresas de coordinarse ilegalmente, restringir el suministro de DRAM e inflar los precios en medio del auge de la inteligencia artificial.

Video relacionado: ¡El gaming ya es para ricos! El precio se salió de control

Demandan a fabricantes de memoria por supuestas prácticas ilegales y encarecimiento

La crisis se memoria se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los entusiastas de la tecnología. En meses recientes, PlayStation, XBOX, Nintendo, Apple y demás compañías del sector han tenido que aumentar los costos de sus productos ante una situación que describen como “insostenible”.

El panorama es preocupante, pues se especula que la situación podría mejorar hasta 2028 y que la memoria no regresará a los precios que tuvo antes del auge de la IA. Debido a esto, las autoridades pusieron su lupa sobre Samsung, SK hynix y Micron, a quienes acusa de restringir el suministro de memoria e inflar los precios hasta en 700% durante los últimos 4 años.

Un conjunto de compañías y usuarios presentaron la demanda ante el Tribunal del Distrito Norte de California. El juez Noel Wise ratificó que las empresas controlan casi todo el mercado global de memoria DRAM, por lo que se les acusa de hacer una “transición coordinada” hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM). De esta forma, redujeron la producción de módulos DDR3 y DDR4, lo que afectó a las compañías tecnológicas y a los consumidores.

Supuestamente, las compañías redujeron la producción de dichos tipos de memoria sin temor a una competencia desleal, pues construir una fábrica y empezar la producción implica tanto años de trabajo como miles de millones de dólares invertidos.

Samsung, SK hynix y Micron se enfrentan a una demanda debido a la crisis de memoria y sus efectos en la industria tecnológica

Las empresas sostienen que operan de forma independiente, por lo que descartan las acusaciones de coordinación ilegal. Algunos de sus ejecutivos han alertado que, efectivamente, la escasez de memoria se extenderá por años; sin embargo, se han mantenido al margen en el debate sobre una posible solución que mejore el panorama a corto plazo.

Los demandantes aseguran que Samsung, SK hynix y Micron son parte de un oligopolio, es decir, que dominan un mercado completo a pesar de ser pocas compañías. Por ello, se les acusa de tener una “conducta anticompetitiva”. En el caso se citó el cierre de Crucial, parte del negocio de Micron dedicado a la tecnología de consumo masivo, y los recientes aumentos de precio por parte de Apple.

Los efectos negativos para la industria de los videojuegos

Las consolas han sido uno de los productos más afectados por la crisis de memoria. En meses recientes, PlayStation 5 y XBOX Series X|S han subido de precio en varias ocasiones y, ahora, son mucho más caras que en su lanzamiento. Ni siquiera Nintendo se ha salvado de esta situación, pues Switch 2 subirá de precio en septiembre.

La situación no sólo pone en aprietos al mercado de consolas actual, pues es casi un hecho que la crisis de memoria también afectará a PlayStation 6 y Project Helix. Sony acaba de confirmar que no venderá hardware con pérdidas considerables, mientras que Microsoft hará cambios a su estrategia para que su consola sea rentable.

La Steam Machine de Valve debutó con un precio mucho mayor al esperado y Micron firmó acuerdos que complicarán más el panorama, así que se espera que PlayStation 6 y Project Helix cuesten $1000 USD o más. Analistas consideran que esto provocará que el gaming en consolas se convierta en un verdadero lujo.

La crisis de memoria podría extenderse hasta 2028

En esta página encontrarás otras noticias relacionadas con la industria de los videojuegos.

Video relacionado: ¿Tus consolas costarán el doble? La crisis de las memorias RAM

Fuente