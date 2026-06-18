Marathon, el shooter de extracción de Bungie, pasa por otro mal momento a unos días de que se estrenó su segunda temporada. Bungie trata de remontar en uno de los periodos más oscuros de su historia, pero hoy se encuentra en medio de un mar de críticas.

La temporada 2 se perfiló con la frescura y diversión necesaria, pero una reciente actualización generó más problemas que soluciones.

La comunidad no tardó en responder y algunos son tan radicales que aseguran que el update arruinó el juego, sobre todo porque afecta a jugadores de menor nivel.

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Jugadores de Marathon aseguran que la reciente actualización arruinó el juego

La temporada 2 de Marathon se estrenó el mismo día del State of Play y se consideró como el nuevo intento de Bungie pr remontar con su shooter de extracción, su única oportunidad ya que Destiny 2 llegó a su fin.

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, la comunidad esta furiosa con una recuente actualización que, consideran, arruinó el juego.

Actualmente, Marathon se actualizó a su versión 1.1.0.2, pero los jugadores detectaron que hubo nerfeo en la obtención de experiencia en el nivel básico y también en el acceso a botín.

Al respecto, usuarios señalaron que esta actualización afecta a los jugadores primerizos pues les será más difícil ponerse al día y emparejar a los jugadores experimentados. El detalle es que las críticas vienen de usuarios de nivel alto y son ellos los que llamaron la atención a Bungie con frases como “los ricos se están haciendo más ricos” en referencia a que los nuevos jugadores no tendrán alicientes para desarrollarse en el shooter.

El número de usuarios de Marathon sigue cayendo

De acuerdo con datos del sitio SteamDB, Marathon no pasa por un buen momento en cuanto al número de usuarios desde su lanzamiento.

Tras su debut el 5 de marzo, el registro de jugadores ha ido a la baja y el único punto alto que se alcanzó fue durante los días en que se ofreció el acceso gratuito.

El pico máximo de usuarios de Marathon en Steam es de 88,337. Durante los días de acceso gratis registró 40,686. Actualmente, tiene 9566 jugadore simultáneos. Estos números podrían ser sanos para algunos juegos como servicio, pero no para Bungie y menos para las expectativas de Sony y PlayStation.

Marathon según datos de SteamDB

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