Algunos rumores recientes señalaron cierto conflicto entre Sony y Bungie debido a los malos resultados de la compañía de Destiny y Marathon por la que se pagó $3600 millones de dólares.

Incluso se habló de una supuesta “venganza” por parte de la empresa japonesa tras tantas decepciones que ha tenido por parte de la compañía desarrolladora desde su adquisición.

Sin embargo, una fuente confiable reveló que no se trata de animadversión, solo de planes de negocios y no que Sony tengo algo directo contra Bungie.

NO TE LO PIERDAS: “Lo arruinaron”; la comunidad de Marathon está furiosa con la nueva actualización y aseguran que afecta a jugadores de menor nivel

Fuente confiable descarta venganza de Sony contra Bungie

El último par de años ha sido terrible para Bungie, pero las últimas semanas fueron peores. Se anunció el final de Destiny 2 pese a que había planes para más expansiones, también vienen despidos y parece que la compañía se jugará su futuro con Marathon.

Tras la salida de Jim Ryan y el ascenso de un liderazgo japonés, las críticas de los directivos contra Bungie no cesan y rumores recientes mencionaron que había una especie de “venganza” de Sony contra la compañía tras los fracasos que suma en sus juegos y en la estrategia de juegos como servicio que fue un desastre.

De acuerdo con el periodista Paul Tassi, esto no es así y solo se trata de decisiones de negocios. Al respecto, señaló que Bungie no es el estudio favorito de PlayStation, pero no hay elementos para señalar que hay un castigo por los malos resultados:

“Esto es casi todo financiero, simplemente Destiny 2 costó más de lo que ganó. Matemáticas. Matemáticas crueles, pero matemáticas. Nadie en Bungie cree que esto sea una idea de venganza.

Es evidente para todos que Bungie no ha rendido bien y no es precisamente el hijo predilecto de Sony. Pero esta idea de que Sony culpa a Bungie por Concord y todo el resto de los juegos como servicio no es asó. Sony no hace esto para castigar a Bungie por alguna transgresión de sus planes de juegos como servicio o por un bajo rendimiento en sus títulos".

Alright, so. My sources (Bungie, not Sony), on the "Sony revenge" storyline:



- The impression is that this reported info *probably* comes from PlayStation employee observers, not anyone high up with significant knowledge of leadership's mindset.



- Some at PlayStation have… — Paul Tassi (@PaulTassi) June 18, 2026

ENTÉRATE: Bungie perderá la mitad de su personal en su siguiente ola de despidos tras el final de Destiny 2 y la mediocre respuesta para Marathon

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente