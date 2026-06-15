Call of Duty es un pilar de la industria, a pesar de los tropiezos de los últimos años. En particular, la subserie Black Ops dirigida por Treyarch ocupa un lugar muy especial en los corazones de miles de fanáticos. Para bien o para mal, el estudio atravesará por un cambio muy importante, pues su director acaba de abandonar la compañía.

Esta noticia llega pocos días después de que surgieran filtraciones y rumores que adelantan un posible regreso de CoD: Black Ops 1 y 2, considerado por muchos jugadores como algunos de los mejores títulos en toda la historia de la franquicia.

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Mark Gordon abandona Treyarch tras 22 años en el estudio

A través de un comunicado en redes sociales, Treyarch anunció que Mark Gordon abandonará el puesto de director tras permanecer más de 2 décadas en el estudio. El mensaje revela que el desarrollador dio un paso al costado para “centrarse en su próxima etapa”, sin brindar más detalles al respecto.

Para aquellos que no estén familiarizados, Mark Gordon se incorporó a la compañía en 2005 como director de tecnología, justo en la época en la que el equipo aún trabajaba en los videojuegos de Spider-Man. Posteriormente se convirtió en vicepresidente de desarrollo antes de ascender al puesto de director del estudio.

El ahora exlíder de Treyarch trabajó en numerosos títulos de la franquicia estrella de Activision, incluidos Call of Duty 2: Big Red One, Call of Duty 3 y World at War. Su salida resultará particularmente triste para un sector de la comunidad, pues el creativo supervisó todos los títulos de la serie CoD: Black Ops.

“Después de 22 años extraordinarios con Treyarch, nuestro compañero Mark Gordon decidió retirarse de su puesto como director del estudio para centrarse en su próxima etapa profesional. Estamos intensamente agradecidos con Mark por su constante guía y profundo interés por el estudio, su cultura y su gente”, se lee en el comunicado.

La compañía confirmó que Kevin Hendrickson y Yale Miller, veteranos de la franquicia con décadas de experiencia en el desarrollo de videojuegos, reemplazarán a Mark Gordon y asumirán el cargo de codirectores de la compañía a partir de ahora.

Yale Miller se unió a las filas de la compañía en 2017 en el rol de productor sénior, y se desempeñó como director de producción a partir de 2020. Por su parte, Kevin Hendrickson pasó 8 años como vicepresidente y jefe de producción de toda la franquicia Call of Duty en Activision antes de convertirse en el director de operaciones de Treyarch en 2022.

“De parte de todos nosotros en el estudio: gracias, Mark, por tu liderazgo, amistad y todo lo que lograste para hacer de Treyarch un lugar tan maravilloso al que llamar hogar”, concluye el mensaje.

Mark Gordon, supervisor de la serie Black Ops y otros juegos de Call of Duty, abandonó Treyarch después de 22 años en el estudio

¿Qué sucederá con Call of Duty: Black Ops?

Es imposible ignorar el hecho de que el retiro de Mark Gordon tuvo lugar poco más de 6 meses después del lanzamiento del divisivo Call of Duty: Black Ops 7, considerado por muchos como uno de los mejores títulos en la historia reciente de la franquicia. El juego recibió críticas por su campaña que incorporó elementos multijugador y sus skins exagerados.

El videojuego de Treyarch de 2025 vendió millones de unidades, pero su rendimiento comercial estuvo por debajo de los estándares de la saga. Tras su tropiezo, Activision anunció una serie de cambios para el futuro de la franquicia, y algunas de esas decisiones tuvieron un impacto en el próximo CoD: Modern Warfare 4 de Infinity Ward.

Por ahora, se desconoce si otra entrega de la subserie protagonizada por Frank Woods está en desarrollo; sin embargo, llama la atención que la salida de Mark Gordon ocurre en medio de los rumores recientes que adelantan que tanto Call of Duty: Black Ops 1 como Call of Duty: Black Ops 2 regresarán con un port para PS4 y PS5.

El querido Call of Duty: Black Ops 2 podría regresar con un nuevo port tras el fracaso de BO7

Pero dinos, ¿crees que esta es una mala noticia? ¿Consideras que el estudio resentirá el retiro del antiguo director? Déjanos leerte en los comentarios.

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