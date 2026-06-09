Con un lanzamiento anual desde hace más de 15 años, obviamente Call of Duty tiene sobre sus espaldas un montón de títulos. Si bien hay entregas que pasaron sin pena ni gloria, hay otras que enamoraron a la comunidad y aún ocupan un lugar especial en los corazones de los fans. Y si una nueva filtración resulta ser cierta, parece que 2 de los juegos preferidos de los jugadores regresarían con ports para las plataformas modernas.

Hablamos de CoD: Black Ops de 2010 y su secuela de 2012, que, ante los ojos de muchos fans, son algunas de las mejores entregas en toda la historia de la franquicia. Nosotros estamos de acuerdo, por lo que nos emociona la idea de que puedan volver con un relanzamiento.

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Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 tendrían un port

Ambos videojuegos de la saga de acción debutaron originalmente para la generación del Xbox 360 y PlayStation 3. Si bien los fanáticos de las consolas de Microsoft pueden disfrutarlos en las plataformas contemporáneas gracias a la retrocompatibilidad, los fans de los ecosistemas de Sony deben revisitar su viejo PS3 si quieren regresar a estos títulos.

Eso podría estar por cambiar. A principios de esta semana, la cuenta PlayStation Game Size, que se especializa en monitorear los movimientos en los servidores de la PSN y PS Store en búsqueda de nuevas actualizaciones, encontró versiones para PS4 y PS5 de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2.

No hay más información al respecto, pero al parecer el nuevo listado incluye los logotipos originales para ambos títulos. Debido a que tampoco hubo un cambio de nombre o se agregó algún subtitulo que sugiriera que podrían ser remasterizaciones, todo parece indicar que son simples ports.

Se creía que Activision tenía la intención de mostrar y lanzar de sorpresa ambos videojuegos retro de la franquicia durante el Nintendo Direct de este 9 de junio de 2026, lo que tenía sentido al considerar que el nuevo Modern Warfare 4 llegará a Switch 2; sin embargo, eso jamás sucedió y ahora hay dudas sobre cuándo se revelarían estos ports en caso de que realmente existan.

Lo interesante es que este hallazgo llega pocas semanas después de que se descubriera que tanto Call of Duty: Black Ops como CoD: Black Ops 2 aparecieron listados en el sistema de clasificación de Corea del Sur. Todo parece indicar que el anuncio oficial de un port es inminente, pero aun así recomendamos mantener bajas las expectativas.

CoD: Black Ops 1 y COD: Black Ops 2 tendrían un port para PS4 y PS5, según filtración

¿Qué incluiría los relanzamientos de los juegos antiguos de Call of Duty?

Aunque no se mostraron los rumoreados ports en el evento de Nintendo, el dataminer Forward intervino poco después con más información sobre este supuesto relanzamiento.

Según sus descubrimientos, el port de CoD: Black Ops para PS5 tendrá un peso de 22.7 GB, mientras que la versión de Call of Duty: Black Ops 2 para PlayStation 5 hará lo propio con 30.3 GB. El dataminer reafirma que no son remasterizaciones, aunque parece que se incluirá todo el contenido de las versiones originales.

Según el filtrador, se encontró una línea de código que parece indicar que habrá funcionalidades en línea, lo que significa que tanto el multijugador competitivo como el modo zombies estarían de regreso. Y tal como destacó el insider TheGhostOfHope en un post, el peso elevado de ambos juegos sugiere que el paquete también dará acceso al DLC.

Por último, Forward destaca que los trofeos deberían ser exactamente los mismos que en la versión de PS3, aunque no pudo corroborarlo porque los archivos están encriptados. De cualquier forma, recordamos una vez más que estos informes carecen de confirmación oficial, por lo que deben tomarse con cautela.

Call of Duty: Black Ops 2 y la entrega original regresarían con su modo multijugador y el resto del contenido

Pero dinos, ¿te gustaría que estos FPS de Activision tengan ports nativos para las consolas modernas de Microsoft, Nintendo y Sony? Déjanos leerte en los comentarios.

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