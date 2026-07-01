El formato físico tiene los días contados, pues PlayStation se prepara para dejar de lanzar juegos en disco y todo parece indicar que XBOX seguirá los mismos pasos con su Project Helix. El mercado de PC está más familiarizado con esa situación, pues la inmensa mayoría de los videojuegos se venden en formato digital en dicha plataforma.

Naturalmente, esta situación planea preguntas muy serias sobre la propiedad digital. Y que es, ¿cómo los jugadores pueden estar seguros de que aún tendrán acceso a sus videojuegos favoritos? Es una interrogante que cobra especial importancia ante la luz de los eventos recientes.

En medio de la polémica que se formó alrededor del anuncio de PlayStation, una popular tienda de PC hizo una promesa a los fans: sus juegos nunca desaparecerán.

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GOG explica cómo debería ser la propiedad digital de los juegos digitales

El debate en torno a la preservación ganó fuerza durante la semana pasada después de que Rockstar Games informó que las copias físicas de Grand Theft Auto VI, el lanzamiento más esperado de la década, no incluirán un disco en la caja y sólo tendrán un simple código de descarga.

La conversación ganó nuevos matices a principios de julio, pues PlayStation anunció que dejará de producir juegos físicos a partir de 2028. Los expertos advierten que Sony apostará por un futuro exclusivamente digital, por lo que es poco probable que el rumoreado PS6 tenga una unidad de disco.

Sin duda, las noticias anteriores son un duro golpe para los coleccionistas y los entusiastas del formato físico. Además, plantean debates muy serios sobre la falta de certidumbre que otorgan los juegos digitales, los cuales pueden desaparecer sin previo aviso en la mayoría de las tiendas online.

Even if a game vanishes from the GOG storefront, it never leaves your library.



Exactly as digital ownership ought to be. — GOG.COM (@GOGcom) July 1, 2026

En medio de esta polémica, GOG, una de las plataformas de PC más populares del mercado, anunció mediante una breve publicación en redes sociales que, a pesar de que desaparezcan de la tienda, los juegos digitales que se venden en dicho ecosistema nunca abandonarán la biblioteca de los jugadores.

Steam, Epic Games Store, Battle.net y otras tiendas utilizan DRM, una herramienta que obliga a los jugadores a iniciar sesión en sus cuentas para validar las licencias de sus juegos. GOG es diferente, pues prescinde de dicho sistema y permite a los usuarios acceder a sus compras, incluso sin estar conectados a Internet.

En caso de que un videojuego sea eliminado de GOG, las personas aún podrán jugarlo sin mayores complicaciones, siempre y cuando tengan los archivos instalados en su PC. Eso se debe a que los títulos sin DRM se ejecutan localmente, y es innecesario pasar por un proceso de validación online.

Y sí, los jugadores pueden guardar los archivos de los juegos en discos y unidades de almacenamiento para su preservación. Esto es particularmente útil para proteger el legado de videojuegos single-player.

GOG garantiza que los jugadores de PC aún podrán acceder a sus juegos, incluso si éstos dejan de venderse en la tienda

El futuro de la industria de los videojuegos es digital

La publicación de GOG se compartió durante la madrugada del miércoles 1 de julio de 2026, un par de horas antes de que Sony anunciara sus planes de suspender la producción de videojuegos físicos. En definitiva, el post llegó en un momento oportuno.

Los datos de ventas revelan que cada vez son más los jugadores que optan por el formato digital, pues las ventas de los videojuegos físicos disminuyeron significativamente en la última década. Con esto en mente, se rumorea que tanto PlayStation 6 como Project Helix no incluirán lector de discos.

Depender del formato digital es muy preocupante, pues es imposible garantizar que las compras estén disponibles para siempre en las bibliotecas de los jugadores. En efecto, los usuarios solamente adquieren una licencia.

Recientemente vimos lo endeble que puede ser el formato digital. La semana pasada, PlayStation anunció sus planes de eliminar más de 550 películas y series de televisión, lo que significa que los jugadores no podrán acceder a ese contenido, incluso si lo adquirieron.

GOG es uno de los principales protectores de la preservación de los videojuegos digitales en PC

Pero dinos, ¿confías en el formato digital? Déjanos leerte en los comentarios.

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